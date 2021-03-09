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38K工程師列「8條件」擇偶！她全符合打臉：但我看不上你啊

▲▼情侶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO開出了年齡、身高、體重、收入等條件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

一名30歲鋼鐵廠工程師近日在Dcard列出擇偶的8個條件，羅列了女方年齡、身高、體重、收入等等，都有詳細期待範圍，還好奇詢問網友「條件會太多嗎」，結果慘被網友吐槽反酸「夢裡什麼都有」。

這名工程師表示，自己今年剛滿30歲，月薪38k，年領14個月，年薪差不多54萬上下，父母有一棟市值300萬的房子及150萬左右存款，並列出擇友條件，包括希望女方年齡不能大於27歲、身高要155至160公分、體重低於48公斤、長相順眼、月薪在3萬6000元以上，還要懂打扮穿搭，且家中不能有負債，對方父母還必須有存款和房產

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此文一出，立刻被眾多網友狂酸吐槽，「夢裡什麼都有，加油，努力做夢吧」、「你的要求是富二代等級，但是你說自身及家庭條件，說真的，不要自取其辱了」、「父母的錢關你什麼事」、「有這種條件的女生通常有更好的選擇」、「所以交往後變49公斤會分手嗎」、「我年薪你的兩倍都沒要求這麼多了」、「先看一下自己條件吧」。

還有不少女網友直接打臉，「你的條件我都有，但我看不上你啊，還有你父母的房子跟存款講出來幹嘛，又不是很多錢」、「我必須不要臉的說我完全符合你的標準，但你條件也太差了吧」、「我也符合你的條件，不過說真的你的條件不行欸，都30了年薪才54...」、「你條件太差，抱歉」。

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關鍵字：

Dcard工程師擇偶

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