張宏陸建議放寬敬老卡搭乘台鐵　林佳龍：各縣市反應不一

▲民進黨立委張宏陸建議，未來應該開放敬老卡搭乘台鐵。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委張宏陸9日詢問，現行地方政府發放的敬老愛心卡，在各個縣市可以乘坐的交通工具都不大一樣，詢問中央政府能否協調地方政府合作，在未來開放敬老愛心卡搭乘台鐵、高鐵。對此，交通部長林佳龍表示，台鐵局已經有向各縣市政府徵詢，不過目前各縣市反應不一。

行政院長蘇貞昌9日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。張宏陸質詢時表示，現行地方政府發放的敬老愛心卡，在各個縣市可以乘坐的交通工具都不大一樣，有的可以乘坐公車、捷運、計程車、公共自行車，在高雄市甚至還可以搭船。

▲交通部長林佳龍、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



張宏陸指出，敬老愛心卡在雙北市可以搭乘捷運、公車、計程車，甚至開放進入公營場館，但是有很多長輩反應不夠方便，認為敬老卡如果能夠乘坐台鐵，對他們來講會更方便。

張宏陸建議，此方法如果可行的話，中央政府應該協調地方合作，讓敬老愛心卡的點數可以累積，而非每個月計算，未來可以開放搭乘台鐵，甚至進一步乘坐高鐵，詢問交通部看法如何。

對此，衛福部長陳時中表示，衛福部前段時間有跟台鐵局協調相關事務，其中還有一些問題需要溝通協調，包括電子票證要更改、軟體更動費用等，不過這屬於地方自治事項、財源屬於地方政府，中央政府雖然能夠溝通協調，但還是牽涉到很多地方事務。

林佳龍則說明，有關開放敬老愛心卡搭乘台鐵，台鐵局有跟各縣市政府徵詢，其中涉及到票證刷卡的設備，需要相關的設置預算，交通部已經責成台鐵就有意願的縣市，協調由台鐵出資裝設刷卡設備的費用。

林佳龍也說，目前各縣市的反應不一，有些縣市有財政上的考慮，例如雖然有發放敬老卡，但事實上都沒用完、負擔就比較輕，未來如果開放搭乘台鐵，對地方財政的負擔也是考量的點。

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