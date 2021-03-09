陳柏惟145秒「蝦蝦質詢片」瘋傳　鄉民取新綽號：綠色韓國瑜

▲陳柏惟因為「蝦蝦質詢片」，被鄉民取了「綠色韓國瑜」的新綽號。（圖／記者屠惠剛攝／資料照）



記者林彥臣／綜合報導

宅神朱學恒8日PO出一段2月下旬，陳柏惟質詢行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中的145秒精華片，其中140秒都在談各種蝦子的話題，直到最後5秒才真相大白，質詢主題是疫苗的影片，在網路上瘋傳，引發許多網友的討論，甚至陳柏惟還因此被PTT鄉民取了「綠色韓國瑜」的新綽號。

▲朱學恒145秒精華片，呈現陳柏惟講「蝦蝦」質詢蘇貞昌的內容。（圖／Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）



朱學恒的影片一開始，主打的標題是「第一屆立委陳柏惟質詢猜謎大賽、矛盾大對決，絕對不會笑的院長VS.絕對逗你笑的立法委員」。正片開始，陳柏惟質詢蘇貞昌，「看這張，這三種蝦子你比較喜歡吃哪一種」。圖片中分別是，中國小龍蝦、台灣草蝦、美國波士頓龍蝦。蘇貞昌回答，都不錯。

▲陳柏惟一開頭就講了3種蝦子，連被質詢的蘇貞昌也摸不著頭緒，到底想質詢什麼。（圖／Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）



接著陳柏維開始大談，台灣草蝦又稱「男人的加油站」，美國人吃波士頓龍蝦，美國人吃也都很正常，有機會是不是進口過來，中國小龍蝦，一年吃了幾億隻，我們有時候也會想嚐一下味道，有人會對蝦子過敏，但不一定三種都過敏。

▲最後5秒才真相大白要質詢疫苗，但蘇貞昌表情還是相當傻眼。（圖／Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）



但是到此處，都沒有人猜得出來，陳柏惟究竟想要質詢什麼。影片最後5秒終於揭曉。陳柏惟說，「疫苗跟蝦子一樣」。

影片被轉載到PTT八卦板後，網友討論表示，「綠色韓國瑜」、「昔日韓導大海漱口杯，今有3Q吃蝦疫苗」、「名字遮起來看文字，還以為是韓導又出來了XDD 」、「沒什麼好錯怪的，就跟韓導一樣爛而已，說話不著邊際」、「吃到韓國瑜的口水，加入國民黨比較適合你」。

►SK-II青春露＋洗面乳8460元→4788元