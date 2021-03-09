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藻礁連署跨過門檻將破60萬　鄭文燦：87%藻礁已納入保護區

▲桃園市長鄭文燦9日受訪時表示，保育藻礁與海岸生態是我們共同目標，目前87%藻礁已納入保護區範圍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦9日受訪時表示，保育藻礁與海岸生態是我們共同目標，目前87%藻礁已納入保護區範圍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

藻礁公投二階段連署將送交中選會，對於連署即將達60萬份，桃園市長鄭文燦9日受訪時表示，保育藻礁與保護海岸生態是我們共同的目標，政府與民間要通力合作，保護才會做得更好；目前87%藻礁都已納入保護區範圍，其中觀新藻礁保護區的藻礁生態恢復良好，也成為生態亮點。

鄭文燦9日視察中壢地區抽水供灌情形，對於藻礁議題接受媒體聯訪，鄭文燦指出，市府畫設許厝港為國家重要濕地，佔地面積為961公頃，有超過10公里藻礁納入保護範圍內，315公頃的觀新藻礁保護區也有超過4公里以上藻礁納入保護範圍，目前除大潭海岸外，87%的藻礁都納入保護區範圍，這6年以來市府進行藻礁汙染源管制計畫，要求各工業排水需達到合格標準，市府環保局稽查與開罰的廠家有1400次、罰款有2億700萬元，勒令停工廠家數則達20家之多，目前觀新藻礁保護區藻礁生態恢復良好，已成為生態亮點。

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鄭文燦認為，市府已將藻礁列入生態教材，成立永新藻礁生態教室，並向經濟部爭取1億2000萬元預算，由國立海洋大學在觀音設置藻礁生態館，在沿海地區成立17個海洋巡護隊、2個環保艦隊協助清理海洋垃圾；藻礁保護必須透過保護區的劃設、工業污染管制與海洋垃圾的清理，目前市府正在推動11個河川監測站、5個淨海雷達站，以提升海岸保護等級，政府與民間要通力合作，保護才能做得更好。

媒體還詢問前民進黨籍市議員王浩宇近日發文，指稱藻礁公投領銜人潘忠政經手台電7千萬元工程款而被指是綠營網軍一事，鄭文燦則未回應，隨即搭車離去。

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