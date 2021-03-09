落實鐵道國產化！林佳龍：雙鐵都很努力　點名「高鐵」讚現況

▲台鐵致力推動備品國產化。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部打造鐵道國家隊，期盼逐步落實鐵道國產化。交通部長林佳龍指出，台鐵、高鐵都很努力執行，尤其是高鐵還與工研院、台車等單位合作，目前維修備品國產化已達30.48％，達成目標，台鐵則仍差約7％就可達標。

為避免受限於國外廠商技術，並刺激國內經濟與增加就業機會，交通部發展鐵道國家隊，盼能逐步落實鐵道國產化。交通部長林佳龍表示，針對鐵道國產化有三大策略，包括國車國造及機電國產化、提升國內廠商參與建設、發展智慧鐵道。

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林佳龍指出，淡海輕軌車輛國產化比例為21.5％，安坑輕軌希望達到41.9％，而輕軌車輛國產化目標為70％。而台鐵、高鐵也很努力落實，其中高鐵還與工研院、台車等單位合作，目前都已有一定基礎，還需進一步突破，落實系統整合的能力。

▲高鐵備品國產化已達標。（圖／記者呂佳賢攝）

林佳龍表示，台鐵維修備品國產化比例42.76％，目標為50％；高鐵比例為30.48％，已經達標。他強調，政府要與民間建立夥伴關係，讓鐵道產業永續發展，交通部會全力做大家的後盾，扶助鐵道國家隊。

台鐵臉書官方粉絲團「fun台鐵」今日也發文指出，台鐵積極推動維修備品國產化，採購總額已達43％，距離50％的目標僅差約7％。過去台鐵維修備品只能仰賴進口，不僅價格高昂、交期漫長，許多問題一再發生，也顯露維修備品國產化的重要性。

fun台鐵表示，這幾年，台鐵持續與國內廠商合作，推動國內鐵道產業成熟，108年的主風汞測試臺、109年EMU700型整修、EMU600的車廂錄影顯示器，都有國內廠商參與，不僅降低採購金額、縮短交期，讓MIT的鐵道品牌，共同站上國際的舞台。