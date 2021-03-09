陳柏惟145秒「蝦蝦質詢片」最後5秒真相曝光　連蘇貞昌都傻眼！

▲朱學恒145秒精華片，呈現陳柏惟講「蝦蝦」質詢蘇貞昌的內容。（圖／Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）



記者林彥臣／綜合報導

基進黨立委陳柏惟第一階段罷免連署，中選會日前宣布審核通過，也讓民眾相當關心他的問政質詢表現。宅神朱學恒8日PO出一段2月下旬，陳柏惟質詢行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中的145秒精華片，其中140秒都在談各種蝦子的話題，直到最後5秒才真相大白，陳柏惟想要質詢什麼。

朱學恒的影片一開始，主打的標題是「第一屆立委陳柏惟質詢猜謎大賽、矛盾大對決，絕對不會笑的院長VS.絕對逗你校的立法委員」。正片開始，陳柏惟質詢蘇貞昌，「看這張，這三種蝦子你比較喜歡吃哪一種」。圖片中分別是，中國小龍蝦、台灣草蝦、美國波士頓龍蝦。蘇貞昌回答，都不錯。

▲陳柏惟一開頭就講了3種蝦子，連被質詢的蘇貞昌也摸不著頭緒，到底想質詢什麼。（圖／Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）



陳柏惟之後接著說，草蝦常常在吃，大家都吃得很習慣，而且養得很大隻，有一個人的下臂這麼長，有的店家又把草蝦稱為「男人的加油站」。

陳柏惟繼續說，除了台灣的草蝦之外，美國人吃波士頓龍蝦，美國人吃也都很正常，有機會是不是進口過來。接著因為此處話題太長，所以影片快轉跳過。

陳柏惟接著又提到中國小龍蝦，一年吃了幾億隻，我們有時候也會想嚐一下味道，但最重要的前提是，有人會對蝦子過敏，但不一定三種都過敏。

但是到此處，都沒有人猜得出來，陳柏惟究竟想要質詢什麼。影片最後5秒終於揭曉。陳柏惟說，「疫苗跟蝦子一樣」。

▲最後5秒才真相大白要質詢疫苗，但蘇貞昌還是表情還是相當傻眼。（圖／Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）



對此發表影片的朱學恒評論表示，「陳柏惟說了一句名言『獅子不能決定獼猴要幹嘛』身為獅子的我真的不能理解陳柏惟在幹嘛，所以我就很認真地去聆聽了這麼一個偉大超凡入聖的民意代表到底在質詢甚麼，讓他可以這麼有自信自己是高品質問政？不看還好，一看嚇一跳！」

這段質詢是在我國的立法院大院中，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中並肩站在台上的質詢，本來的主題是:【行政院院長提出有關 COVID-19 肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項專案報告並備質詢（2月26日）】。

朱學恒說， 沒想到全場好像進入了平行世界一樣，「因為你把負責國家運行跟防疫任務的兩個官員抓到立院來聽質詢，陳柏惟笑嘻嘻跟大家分享的是蝦，是他吃蝦的的經驗啊！是Sitdown please的龍蝦，是男人加油站的草蝦，是對岸吃很多的小龍蝦！金多蝦金多蝦金多蝦，真的讓陳時中和蘇貞昌如墜五里霧中啊！這麼精彩的片段怎麼可以不跟大家分享！」

網友在留言中表示，「真的是在公蝦小...這水準」、「完全無法連結他的蝦跟疫苗有什麼關係」、「陳柏惟參加了第四屆搞笑者們脫口秀？」、「突然………覺得～院長好無奈」、「師爺給我翻譯翻譯什麼叫作蝦子=疫苗？」

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