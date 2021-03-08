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蘇貞昌秀聯合國數據：台灣性別平等表現全球第6、亞洲冠軍

▲行政院長蘇貞昌前往立法院總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

適逢「國際婦女節」，行政院長蘇貞昌8日上午向全國婦女表達感謝之意，在2020年全世界疫情最嚴峻的時刻，仍堅守在家庭、職場等各自領域。他也指出，根據聯合國指數，台灣性別平等表現為全球第6名，居亞洲之冠。

蘇貞昌表示，去年台灣的經濟成長率領先全球所有已開發國家，加上根據聯合國開發計畫署（UNDP）最新編布的2019年性別不平等指數（Gender Inequality Index, GII），以此指數標準計算，我國性別平等表現亦為全球第6名，居亞洲之冠，讓台灣在許多方面的表現，在國際上都相當耀眼。

對於總統蔡英文上任以來，幼托預算從2016年的150多億，大幅增加到今年超過550億元，以育兒津貼為例，現在每個月2500元，今年8月調升到3500元，明年8月調升到5000元，以實現「0到6歲國家幫你一起養」，蘇貞昌也表示，過去35-39歲或50-55歲的女性，常因生育或照顧家庭因素而有中斷或提早離開職場的情形，到2020年35-39歲的女性勞動參與率已提升至近八成二，50-55歲的女性勞動參與率也已提升至近六成四。

事實上，2020年因應疫情對社會及家庭影響，政府也擴大了補助企業辦理工作生活平衡措施，如「友善家庭措施」由最高補助20萬元提高至補助50萬元；自今年3月起，適用「女性勞工母性健康保護實施辦法」之門檻從300人以上企業，擴大下修至100人以上，要求雇主對懷孕或產後一年內的女性勞工，如從事對母體及嬰兒健康有危害之虞的工作，應訂定母性健康保護計畫，並依計畫評估結果調整工作措施，以擴大對女性的保護。

在傳統性別分工觀念下，家庭的照顧需求常被認為是女性的責任，為消除男女任務分工的偏見，行政院亦透過推動性別平等重要議題，訂定消除性別刻板印象相關措施，使雙親瞭解教養子女為其共同責任，以及促進民眾對多元性別及家庭的認識及接受。

至於照顧高齡者生活方面，政府推出長照2.0升級方案，增加長照服務人力，以及擴增社區整體照顧體系的服務量能及項目，降低家庭照顧者的負擔，讓每位女性在各自領域得以發揮潛能與實現自我，使社會能夠成為更平等的性別友善環境。

對此，蘇貞昌也強調，各機關應繼續一起努力，針對女性在職涯發展、家庭支持與老年照顧等不同人生階段，所可能面臨的困境加以思考，精進規劃相關的權益保障措施，縮減性別落差，為更多女性開啟幸福之門，也讓這片土地能夠因為性別平等，有愈來愈美麗的風景。

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