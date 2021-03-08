獻花蘇貞昌挨轟　陳以信：本來要拷問他為何台南治安這麼差

▲陳以信獻花給蘇貞昌和陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委陳以信上周五質詢，獻花給行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中，引發國民黨前副祕書長蔡正元和藍營支持者不滿。國民黨原內定陳以信為國防外交委員會的召委，改派廖婉汝參選，並將他送考紀會處分。對此，陳以信在臉書貼出質詢時準備的投影片，並表示「質詢時間沒控制好不能怪別人」、「下次質詢一定要把時間控制好」。

事發當晚，陳以信在臉書發文致歉並解釋，送花是因為自己跟小兒子在年前從英國返台，依規定再集中檢疫所住兩周，受到醫護照顧，並非是要送給蘇貞昌、陳時中。隔日陳以信二度致歉表示，已向黨中央解釋，並表達願主動赴考紀會說明原委澄清誤會。

陳以信8日在臉書表示，上週五總質詢時時間沒控制好，後面不只王美花那題，本來要拷問她，美國前貿易助理代表才寫文章說，未來12到18個月，台美根本沒辦法簽BTA，要問政府開放美國萊豬，到底可以換回什麼？結果時間不夠沒能問。

陳以信提到，也準備好要逼問蘇貞昌為何台南治安這麼差？過去兩年全國治安數字明明有改善，暴力犯罪發生數與發生率都能減少18%，為何台南遠遜於全國獨獨惡化？台南的暴力犯罪發生數與發生率不減反增，蘇貞昌為何偏偏獨「薄」台南人？

陳以信在文中對於台南警政人事火力全開，他進一步提及，警政人事中央與地方大亂鬥，台南市警察局長兩年可以換四個人，黃宗仁做三年，說是賴清德的人換掉，周幼偉做一年，說是徐國勇的人換掉。換上詹永茂，說是鄭文燦的人，半年又換掉，現在方仰寧才上台一個月，就被迫為台南治安公開道歉！會不會三個月又要把方換掉？

陳以信還說，15年前蘇貞昌第一次當院長時，自詡為治安內閣，說半年內不改善治安，就把閣揆辭掉，本來要問現在還有沒有同樣魄力？敢不敢再為台南治安做保證？敢不敢說半年內改善台南治安？至少能夠回到全國標準，不要獨薄台南人？