印度尋求「美日澳」投資疫苗生產　抗衡中國疫苗外交

▲印度尋求美日澳投資疫苗生產。圖為印度總理莫迪公開接種印度國產疫苗Covaxin。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

印度政府消息人士透露，印度已經敦促美國、日本和澳洲，也就是四方安全對話成員，投資生產新冠肺炎（ COVID-19）疫苗，試圖抗衡中國的「疫苗外交」。《金融時報》也曾揭露，美國正與日本、印度和澳洲合作，制定向亞洲國家分發新冠疫苗的計劃，作為抗衡中國影響力的廣泛戰略一部分。

根據《路透社》報導，兩名印度高級官員表示，美日印澳「四方安全對話」成員正為擴大全球疫苗接種而努力，抗衡中國正在增長的軟實力，「作為世界最大的疫苗生產國，印度認為此事最好由自己促成」。

美國國務院一名發言人對於《路透社》報導提到印度尋求資金一事，沒有做出回應，也沒有提到中國。不過這名發言人回應《路透社》，美國專注於擴大全球疫苗的生產和輸送，「國務卿布林肯2月18日時曾與『四方安全對話』成員國的官員討論過在抗擊新冠疫情、從疫情中恢復、氣候變化以及其他事務上的合作。」

▲印度是世界最大的疫苗生產國。（圖／路透）



澳洲政府沒有發表評論。但是一位政府消息人士稱，從新冠疫情大流行中恢復過來是該國及其四方合作夥伴的政策重點，以促進地區的穩定與繁榮。

日本外交大臣茂木敏充在周五的記者會上說，這四個國家在2月的會議上討論了「國際合作的必要性和重要性，以確保發展中國家獲得疫苗的平等機會」但沒有做出任何決定。

一名印度消息人士提到，「四方安全對話」成員國已經就全球疫苗接種問題召開過數次會議，目前印度在疫苗上，有著比其他任何亞洲國家都更多的選擇，「印度希望四方安全對話成員國對於幫忙提高產量，做出適當付出」。

另一名印度消息人士則表示，四國在2月的線上會議中曾討論過「鼓勵替代醫療供應鏈，從而減少對中國的依賴」。

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