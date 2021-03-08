全因柯文哲一句話！傳北市旅遊警示「趕鴨子上架」　黃珊珊回應了

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

為配合中央流行疫情指揮中心防疫措施建議，台北市長柯文哲過去允諾會設計旅遊警示進行人流管制，並且在春節期間上路，但春節過後卻悄悄下架，導致228連假期間各地區人潮爆滿，卻只能透過臉書呼籲民眾別去等窘況。外傳其實這套系統是因為柯文哲一句話，所以「趕鴨子上架」，台北市副市長黃珊珊回應，沒有趕鴨子上架，不過柯文哲想要一套AI系統，不要用人工回報方式來執行。

關於北市旅遊警示燈號，由於當時爆發部桃群聚感染，柯文哲在農曆春節前，允諾要設計一套警示燈號，來進行人流管制。隨後，觀傳局網站也有一套「旅遊警示燈號系統」，透過與電信業者合作，以及查看停車場車輛狀況，還有現場人員進行人潮回報，以紅、黃、綠燈方式呈現，但僅存在於農曆春節期間，春節後就悄悄消失。

▲台北市政府旅遊警示燈號2月10日上路，但春節過後卻默默下架。（圖／台北市觀傳局提供）

到了228連假期間，由於碰上好天氣，許多民眾紛紛外出遊玩，造成士林官邸人潮爆滿情況，但北市工務局卻只能用臉書提醒「紅燈」，並呼籲民眾不要再去。

黃珊珊8日出席台北市婦女節活動，關於北市旅遊警示外傳是「趕鴨子上架」，只因柯文哲一句話而緊急製作。對此，黃珊珊表示，北市為了春節防疫，慢慢加入即時影像與人工回報系統，並不是什麼趕鴨子上架，畢竟本來是沒有這套系統的，只不過228期間天氣好，民眾想出去走走，也是無可厚非。

黃珊珊提及，228期間各景點都是人潮突然爆量，儘管有警示，民眾也還是湧進來，因為他們沒有拒絕民眾進入或是做總量管制，加上疫情還算是平穩，只要大家戴好口罩，公共場所其實是安全的，不用太擔心。

至於系統是否於清明連假時期重新上架？黃珊珊說，柯文哲希望慢慢建置AI系統，不要用人工回報的方法執行，但需要比較長的時間與費用，必須要開標、招標以及測試，一步步精進，在還沒有完整的AI系統前，仍會維持原來的人工回報方式。

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