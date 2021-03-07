北市「工地酒測」上路！工人喝酒若致職災　最高可罰雇主30萬元





▲許多工人為了提神，在工地現場飲用酒精性飲品，卻也增加職業災害發生率。（圖／北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

台灣許多民眾喜歡在職場上飲用提神飲品提高工作效率，其中營造業勞工飲用酒精性飲料的風氣更為盛行，卻也增加職業災害發生率，台北市勞動局表示，將要加強勞檢工地酒測，雇主若未禁止勞工在工作前或工作時飲酒，導致在高架作業時發生職業災害，可依違反《職業安全衛生法》及「高架作業勞工保護措施標準」規定，依法處3萬至30萬元罰鍰。

營造工地險象環生，卻常見有許多工人為了提神，在現場飲用酒精性飲品，增加職業災害發生率。根據勞動部勞動及職業安全衛生研究所調查統計，習慣飲用酒精含量0.5％以上提神飲料者，每年職業傷害發生率為一般勞工的1.8倍。

台北市勞動局長陳信瑜指出，有些業者為躲避勞檢查緝，自行將啤酒鋁罐加工黏上果汁或茶品的包裝貼紙，藥酒則改以塑膠瓶盛裝販售，意圖躲避檢查。

針對營造業勞工在工作前或工作期間飲酒，陳信瑜表示，勞動檢查處將針對工區設有福利社、販賣部，或經常被查出現場屢次有酒精性引瞟的工地，以及遭檢舉、媒體報導有勞工飲用酒精性飲品者，將優先勞檢，並透過安全衛生教育訓練，加強工地宣導。

陳信瑜提醒，勞工應避免在工作前及工作中飲酒，尤其是需要高度注意力及平衡力的高架作業，還有容易發生墜落等的危險作業，更不能飲酒；依據《職業安全衛生法》及「高架作業勞工保護措施標準」規定，酒醉或酒醉之虞者，雇主不得使他們從事高架作業。

陳信瑜直言，雇主若未嚴格禁止勞工在工作前、中飲酒，未善盡指揮監督的責任，經酒測含有酒精性反應且從事高架作業致發生職業災害者，雇主將依法被處以3萬至30萬元罰鍰。

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