北市公布3月勞檢　首都客運遭開罰90萬、新光三越62萬居次

▲根據勞動局此次公布的勞檢資料，首都客運遭開罰90萬。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市勞動局5日公布2021年第3次公布違反勞基法名單，此次開罰最多者為首都客運，共遭開罰90萬，其次則是新光三越百貨，遭開罰62萬。主要違規項目集中在延長工時超過規定，以及晝夜輪班制未給予輪班勞工適當休息時間、變形工時未依規定安排例假或休息日。

根據勞動局資料，此次違反勞基法的事業單位及事業主，以首都客運股份有限公司為開罰大宗，主要違反勞基法第34條第2項，晝夜輪班制勞工於更換班次時，雇主未給予輪班勞工適當之休息時間；勞基法第35條，勞工繼續工作4小時未給予至少30分鐘之休息，遭開罰90萬。

其次則是新光三越百貨股份有限公司，共違反勞動基準法第32條第2項，延長工作時間超過法令規定；勞動基準法第34條第2項，晝夜輪班制勞工於更換班次時，雇主未給予輪班勞工適當之休息時間；勞動基準法第24條第1項，延長工作時間未依規定加給工資。遭開罰62萬元。

接著則是香港商世界健身事業有限公司台灣分公司，違反勞動基準法第36條第2項，採變形工時制度，未依規定安排勞工例假或休息日。遭開罰30萬。

惠明事業有限公司違反勞基法第32條第1項，未經工會或勞資會議同意使勞工延長工時；勞基法第39條，假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資；勞基法第24條第1項，延長工作時間未依規定加給工資；勞基法第24條第2項，未依法給付休息日工作之工資。共遭開罰24萬。

國家表演藝術中心則違反勞基法第22條第2項，工資未全額給付給勞工；勞基法第32條第2項，延長工作時間超過法令規定；勞基法第49條第1項，未經工會或勞資會議同意使女工於午後10點至翌晨6點之時間內工作；勞基法第36條第1項，未使勞工每7日中有2日之休息，其中1日為例假，1日為休息日。共遭開罰24萬。