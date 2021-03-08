14歲少女慘淪裸屍「埋進土坑」　竟是隔壁鄰居強逼愛愛！勒斃滅證

▲印度14歲少女口渴想討水喝，卻被強迫性交。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者張寧倢／編譯

印度北方邦一名14歲女孩有輕微的語言障礙，講話有時會結巴，但卻很認真幫忙家裡農務。日前她在農場忙了一天之後，向附近認識的人家想討水喝，竟然離奇失蹤5天，警方隨後搜查這戶人家，發現院子的角落有翻土痕跡，且泥土微微潮濕，遂派人向下挖掘，不料女孩竟全身赤裸、傷痕累累地被埋屍其中。

根據《印度斯坦時報》報導，北方邦西部村莊布蘭達薩赫爾（Bulandshahr）一名14歲少女，於25日與母親和姐姐到農田收割牧草餵牛，中途她獨自前往附近一戶認識的人家討水喝，竟從此一去不返，家屬前去找人，卻只看到屋主的22歲兒子哈蘭卓拉（Harendra）醉醺醺躺在床上，屋內並無異狀，也沒有見到其他人。

家屬3天後便向警方通報失蹤，同時懷疑哈蘭卓拉與案件有關。員警來到遠離市區的這戶人家，卻發現大門深鎖，哈蘭卓拉也不見人影。哈蘭卓拉的父親後來接受警方訊問稱，兒子與自己都是工人，哈蘭卓拉前段時間在德里（Delhi）工作，但3天前有回家，不過現已不知去向。

警方隔2日再度強行進入哈蘭卓拉家中搜索，發現屋內牆壁、地板都有刮痕，院子一個角落有翻土痕跡，是帶有濕度的軟土，與周圍泥土看來相異，當局人員隨即向下開挖，果真就發現少女的屍體慘遭埋藏其中，而且全身赤裸，除了脖子上有明顯勒痕外，其他部位也傷痕累累。

UP: Thirsty girl enters house, is ‘raped’, killed and buried https://t.co/UPmmO9tkof via @TOICitiesNews pic.twitter.com/fbIV40bzmj — The Times Of India (@timesofindia) March 4, 2021

布蘭達薩赫爾的高級警司辛格（Santosh Kumar Singh）說，當局隨後便拘留了哈蘭卓拉的父親，並透過監聽電話發現哈蘭卓拉逃亡至其他城鎮，最後由其他地區員警協助將他逮捕歸案。哈蘭卓拉在初步審訊中坦承犯案稱，死者經常前來討水喝，事發當天，喝醉的他試圖性侵女孩，但她抵死不從，哈蘭卓拉就將她姦殺並埋屍庭院。

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