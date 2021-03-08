13歲少女強推婦人「翻牆扔下樓」　確認頭著地當場死亡才離開

▼少女強推婦人下樓，還在牆邊觀看了一會才離開。（圖／翻攝自Pune News）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦浦那（Pune）日前發生一起墜樓命案，一名33歲患有精神疾病的女子因墜樓時頭部著地當場死亡。警方起初誤判死因為意外，但在調閱監視器畫面後發現，該女子事實上是被另一名同樣患有精神疾病的13歲少女強行推下樓，女孩還趴在圍牆上確認被害者著地後才離開。

綜合印媒報導，死者冬葛蕾（Mamta Mohan Dongre）於2月26日在浦那一處殘疾人居住中心墜樓。該中心由一個非政府組織所營運，當組織人員聽到巨響後，紛紛跑到外頭查看時，發現冬葛蕾已躺在地上一動不動。

▼少女強推婦人下樓，還在牆邊觀看了一會才離開。（圖／翻攝自Pune News）

警方起初將整起事件判定為意外死亡，冬葛蕾墜樓後因頭著地當場死亡，不過在調閱監視器後發現，事發當時和冬葛蕾在一起的還有另外一名13歲少女。該名少女體型為冬葛蕾的幾乎兩倍，她在後面推抵著冬葛蕾來到居住中心的走廊上，一路將她推向牆邊，還從腰部、腋下把她往上推。儘管冬葛蕾雙手死抓著鐵欄杆不放，力氣更大的少女還是硬把她全身翻過牆，直到她雙手再也支持不住後墜樓。

冬葛蕾墜樓後，少女趴在圍牆邊眼睜睜看著一切發生，一會後才朝監視器底下走廊的方向離開。警方從而確定本起案件為謀殺案，並已將少女拘捕到案。

據了解，冬葛蕾在該處殘疾人居住中心已經居住至少20年，而該名少女剛才在一個月前被送進來。全案仍在調查中，警方表示已採取所有措施，但由於該名少女仍未成年且患有精神疾病，後續可能仍會回到精神疾病相關的機構。

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