「我能喝半支伏特加」醉妹反被22歲男撿屍　睜眼嚇傻：你誰？

▲阿義將小穎帶回摩鐵。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

台中一名22歲男子阿義2019年年底，與友人前往夜店狂歡時，見一名女子小穎（化名）醉倒，隨即將人撿屍到摩鐵想性侵。過程中小穎突然甦醒，見陌生人壓在自己身上，瞬間嚇壞，隨即佯裝上廁所，並報警處理。台中地方法院審理後，依乘機性交未遂罪判阿義有期徒刑10月，全案仍可上訴。

判決指出，阿義2019年12月26日凌晨2至3時許，與友人在台中南屯區一間夜店的包廂內飲酒作樂，期間遇到喝醉的小穎闖入，認為有機可乘，與不知情的男性友人將其扛到附近摩鐵休息，友人隨後離開現場。

同日清晨6時許，阿義見小穎仍在熟睡中，竟將全身脫光，也把對方衣物全部扒光，接著趴在其身上準備性侵。就在這時，小穎突然甦醒，朦朧中驚見一名陌生男子當場嚇壞。

為避免落入狼爪，小穎先表示自己要如廁，隨即在廁所內打電話給認識的夜店公關求救，並再對陳男假意稱欲外出拿東西，一定會再返回旅館等語，這才脫逃並報警處理。

被害人在警詢時證稱，「我平常的酒量大概可以自己喝半支伏特加純酒，當天喝了公關請的酒不知喝多少就沒有意識了，等我醒來，我發現我在一個房間裡躺著，身上赤裸，我感覺有個陌生人原本壓在我身上，他看我醒來才變成撐在我上方，他也沒有穿衣，我還看到他生殖器。」

小穎說，「我大約在早上慢慢甦醒，朦朧中看到陳男在我上方，以伏地挺身的姿勢撐著身體，我躺在床上沒穿衣服，陳也沒穿衣服，我當時嚇到，開口問『你是誰』、『我怎麼會在這裡』。」

二審合議庭審酌，阿義利用小穎酒醉意識不清機會欲對她為性交行為，但對方飲用酒類並非他提供，且他於案發時年僅22歲，因思慮未週，一時情慾失控，而對她為乘機性交行為未遂，此與預謀犯案或以暴力手段情況，在主觀惡性上尚有區別，於犯罪後坦承犯行，並以25萬與被害人和解，依刑法規定予以減刑。