「永裕興18號」10人憑空消失　今抵蘇澳港「封船勘驗」

記者張君豪／台北報導

台灣蘇澳籍漁船「永裕興18號」去年12月30日在夏威夷中途島附近海域失聯，國搜中心先行透過外交及國際搜救管道，協請美方就近搜尋；漁業署亦協調在附近海域作業的台灣漁船緊急協助搜尋。海巡署也緊急出動「巡護八號」趕往救援，1月11日國搜中心依美國定翼機拍攝照片比對，當時不排除船上仍有遇難船員待援，海巡署獲報後派船趕往北太海域全力搜尋失聯船員，並進行相關事故調查。

▲永裕興18號歷經月餘的海上救援8日被拖帶領回台灣蘇澳港，由於船上人員都失蹤，目前正需立案鑑識調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲永裕興18號歷經月餘的海上救援8日被拖帶領回台灣蘇澳港，由於船上人員都失蹤目前正需立案鑑識調查。（圖／記者張君豪翻攝）

「巡護八號」船自1月11日出港，以最大安全航速航行18日3,200餘浬後，1月29日9時許於鵝鑾鼻東北3,218浬與我國漁船「億榮18號」及「永」船會合，31日6時許趁現場海象好轉之際，「巡護八號」船登檢小組著全套防護裝備登船，海巡署人員登船後，發現「永裕興18號」駕艙及通訊設備毀損，機艙有部分積水，但登船仍未尋獲台籍船長及船上9名印尼漁工下落。

「永」船於2月18日改由「億榮3號」接替拖帶，「巡護八號」船則因往返航行天數長達44天，已超出油、水及糧食存量的安全範圍，海巡署另調派「巡護九號」船於2月7日出發，2月16日抵達現地交接，持續戒護「億榮3號」拖帶「永」船。

7日下午4點時「永裕興18號」抵達台東成功東方7浬處，再交由「宜安6號」拖船與蘇澳隊10028艇執行拖帶、戒護任務，8日順利返抵蘇澳港。海巡署表示，由於「永」船船上10人全部失蹤，案情已報請宜蘭地檢署指揮偵辦，目前正封鎖該船勘驗進行鑑識採證作業。

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