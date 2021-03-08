　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「永裕興18號」10人憑空消失　今抵蘇澳港「封船勘驗」

記者張君豪／台北報導

台灣蘇澳籍漁船「永裕興18號」去年12月30日在夏威夷中途島附近海域失聯，國搜中心先行透過外交及國際搜救管道，協請美方就近搜尋；漁業署亦協調在附近海域作業的台灣漁船緊急協助搜尋。海巡署也緊急出動「巡護八號」趕往救援，1月11日國搜中心依美國定翼機拍攝照片比對，當時不排除船上仍有遇難船員待援，海巡署獲報後派船趕往北太海域全力搜尋失聯船員，並進行相關事故調查。

▲永裕興18號歷經月餘的海上救援8日被拖帶領回台灣蘇澳港，由於船上人員都失蹤目前正需立案鑑識調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲永裕興18號歷經月餘的海上救援8日被拖帶領回台灣蘇澳港，由於船上人員都失蹤，目前正需立案鑑識調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲永裕興18號歷經月餘的海上救援8日被拖帶領回台灣蘇澳港，由於船上人員都失蹤目前正需立案鑑識調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲永裕興18號歷經月餘的海上救援8日被拖帶領回台灣蘇澳港，由於船上人員都失蹤目前正需立案鑑識調查。（圖／記者張君豪翻攝）

「巡護八號」船自1月11日出港，以最大安全航速航行18日3,200餘浬後，1月29日9時許於鵝鑾鼻東北3,218浬與我國漁船「億榮18號」及「永」船會合，31日6時許趁現場海象好轉之際，「巡護八號」船登檢小組著全套防護裝備登船，海巡署人員登船後，發現「永裕興18號」駕艙及通訊設備毀損，機艙有部分積水，但登船仍未尋獲台籍船長及船上9名印尼漁工下落。

「永」船於2月18日改由「億榮3號」接替拖帶，「巡護八號」船則因往返航行天數長達44天，已超出油、水及糧食存量的安全範圍，海巡署另調派「巡護九號」船於2月7日出發，2月16日抵達現地交接，持續戒護「億榮3號」拖帶「永」船。

7日下午4點時「永裕興18號」抵達台東成功東方7浬處，再交由「宜安6號」拖船與蘇澳隊10028艇執行拖帶、戒護任務，8日順利返抵蘇澳港。海巡署表示，由於「永」船船上10人全部失蹤，案情已報請宜蘭地檢署指揮偵辦，目前正封鎖該船勘驗進行鑑識採證作業。

【其他新聞】

快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約「糖果炮炮趴」當場被捕

情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪　國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

美國太空總署被駭也求助他　台警資安硬實力NASA寫信致謝


ET快訊
容祖兒剪刀插左手「血像水槍狂噴」　送醫傷勢曝光
工地扛磚遭酸「小孩很可憐」！嫩媽正面回擊曝祕辛
不倫戀「1句話」釀殺機！南投人夫5刀刺死女友再喝農藥自盡
超越峮峮！日本評選人氣第一中職啦啦隊女神是她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄飄油漆雨！7汽機車冒「雪白點點」　警登制高點查看揪元凶

送妻學鼓…老師帶她「床上咚咚練節奏」喊：人生最好經驗！人夫綠炸

「永裕興18號」10人憑空消失　今抵蘇澳港「封船勘驗」

不倫戀「1句話」釀殺機！南投人夫5刀刺死女友　再喝農藥自盡　

花旗信用卡月租3千給同事買電影票　他「慘被刷15萬擺爛」怒告

阿里山鐵牛車翻覆奪命！怪手搶救...驚見男卡車底胸肺壓爆慘死

偏鄉校長請吃雞排！國中生當「奢豪享受」沒人吃　真相讓人鼻酸

婚宴前驚知老公偷吃！正宮崩潰「遭趕出家門」…他擁小三爽吃生日餐

快訊／敦南科技基隆廠竄火光！大批員工緊急疏散　警消灑水灌救中

9萬人臉書社團嗆警「牠牠牠」　汐止男推給手機...檢1動作打臉！

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

高雄飄油漆雨！7汽機車冒「雪白點點」　警登制高點查看揪元凶

送妻學鼓…老師帶她「床上咚咚練節奏」喊：人生最好經驗！人夫綠炸

「永裕興18號」10人憑空消失　今抵蘇澳港「封船勘驗」

不倫戀「1句話」釀殺機！南投人夫5刀刺死女友　再喝農藥自盡　

花旗信用卡月租3千給同事買電影票　他「慘被刷15萬擺爛」怒告

阿里山鐵牛車翻覆奪命！怪手搶救...驚見男卡車底胸肺壓爆慘死

偏鄉校長請吃雞排！國中生當「奢豪享受」沒人吃　真相讓人鼻酸

婚宴前驚知老公偷吃！正宮崩潰「遭趕出家門」…他擁小三爽吃生日餐

快訊／敦南科技基隆廠竄火光！大批員工緊急疏散　警消灑水灌救中

9萬人臉書社團嗆警「牠牠牠」　汐止男推給手機...檢1動作打臉！

高雄飄油漆雨！7汽機車冒「雪白點點」　警登制高點查看揪元凶

皇帝第一次給了誰？不是皇后或妃嬪　她們「肉身上陣」下場卻很慘

送妻學鼓…老師帶她「床上咚咚練節奏」喊：人生最好經驗！人夫綠炸

阿母面前上演「嘴對嘴餵食秀」　蓮霧之吻畫面閃瞎媽：二位有事嗎

錄到撞鬼瞬間！剛笑完別人膽小…女娃一轉身「淒厲尖叫」爆哭狂奔

搬家中汪星人黏車上堅決不離開　奴才曝原因網心疼：我家也是！

台灣Vtuber「虛擬熊頭」頻道遭永久移除　粉絲哀悼舉辦虛擬線上公祭

百萬買房！北市65萬宅藏陷阱　新北88萬竟買海景凶宅

常被說「怪腔怪調」郭采潔都知道！罕見回應認：有拼音老師教普通話

《隻狼》極速通關已無挑戰性　神人玩家挑戰蒙眼打最終頭目

特斯拉插進車頂畫面曝！貨車運將站國道狂揮手　他「急剎30m」噴白煙直撞

社會熱門新聞

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

通姦除罪！小三爽嗆「告我啊」　正宮成全她

弟救工人目睹兄摔5樓亡　北市裝冷氣「鐵架瞬間變形」

爭房產挨嗆命換命　前妻：不知他有槍

桃園黑幫火拚　KTV遭開22槍

5歲女童遭罰跳百下昏迷　保母收押禁見

即／南投男「連捅5刀」刺死同居女友！

鳳梨投資黑鮪魚遭詐70萬　結局曝

即／高雄男「狂轟10槍奪2命」　警15小時逮人

高雄槍擊2死嫌犯逃亡　家屬衝派出所逼交線索

館長案新北警弄丟AP錶　1警官測謊未過

台鐵松山站乘客尖叫逃竄　5年前颱風夜引爆炸彈成煉獄

更多熱門

相關新聞

中途島海域10人神秘失蹤！永裕興18號拖返調查

中途島海域10人神秘失蹤！永裕興18號拖返調查

蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」，去年（2020）12月30日時傳出失聯，船上10名船員至今下落不明，經億榮18號及海巡署巡護8號等船聯手救援，8日由宜蘭縣政府宜安6號從台東成功附近海域接手，8日下午1時15分返回蘇澳港碼頭，結束2個多月海上漂流。檢警待船隻消毒完畢，將登船啟動偵查程序，釐清船上為何不見船員原因。

少女遭色鄰居硬上「慘淪裸屍埋土坑」

少女遭色鄰居硬上「慘淪裸屍埋土坑」

失聯移工和同鄉遊小琉球　搭船遇安檢露餡

失聯移工和同鄉遊小琉球　搭船遇安檢露餡

她311地震失蹤...時隔10年終尋獲遺骸！兒崩潰淚謝

她311地震失蹤...時隔10年終尋獲遺骸！兒崩潰淚謝

小11歲幼齒尪失蹤！妻心碎堅稱「他還活著」

小11歲幼齒尪失蹤！妻心碎堅稱「他還活著」

關鍵字：

海巡署永裕興18號失蹤蘇澳

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

小薰當媽了！兒子今年上大學

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

阿里巴巴來台挖角！年薪638萬

北部進帳621萬噸水　官員：救不了

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面