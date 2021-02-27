挺大肚被「每晚硬上」21歲孕妻火大　餵吃3天農藥飯！尪中毒身亡

▲一名孕婦被丈夫強迫行房，最後演變成死亡命案。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

印度南部一名21歲孕婦在食物中摻入農藥，導致丈夫吃下肚後毒發，住院半個月仍不治身亡，警方對死亡案件展開調查之際，這名年輕孕婦卻主動向當局自首，而讓她狠心痛下殺手的原因，竟然是因為丈夫不理會她的孕中不適，每晚強行與她發生性關係，若敢不從，還會對她拳腳相向。

根據《印度時報》、《Times Now》報導，泰米爾納德邦 （Tamil Nadu）一名21歲少婦蜜思莉（Mythily）於26日向村莊行政首長自首稱，自己在8個月前與隔壁村的農民庫馬（N Nandha Kuma）結婚，並於5個月前懷上身孕，但庫馬不但沒有對懷孕中的她溫柔體貼，反而不顧蜜思莉意願，強行與她上床，若敢不從，庫馬還會動手毆打她。

蜜思莉向警方供稱，自己於1月28日決定對丈夫痛下殺手，開始在食物中摻入含殺蟲劑的農藥。根據警方表示，庫馬出現身體不適等症狀，3天後入院治療，最後在2月15日病逝，接獲醫院管理部門通之後隨即展開調查，沒多久蜜思莉便出面自首認罪。

報導指出，蜜思莉其實是庫馬的第2任妻子，庫馬在2年前曾與另一個女人結婚，但不知為何，兩人的婚姻只維持不到4個月就破局。據了解，目前蜜思莉被司法拘留15日，隨後將被移送至地區監獄。

更多相關新聞

►下課忘記關視訊！老師轉身「手淫」畫面曝光...學生看傻眼

►凌晨衝進學校宿舍「祈禱時間到了」 武裝分子擄走至少300女學生

►3色狼想集體性侵遇頑強抵抗！惱羞灑油縱火 女大生全身72％燒傷

聽Podcast掌握美選及國際局勢