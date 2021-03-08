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醫驚爆咖啡粉都含「小強」！　網崩潰：不想知道這麼多

▲▼咖啡,蟑螂。（組圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國一名醫生指出，大部分的預磨咖啡粉中都有一定比例的蟑螂。（組圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

英國國民保健署（NHS）醫生拉傑（Karan Raj）最近在短影音平台TikTok上揭露，咖啡粉通常含有一定比例的蟑螂等生物，因此對蟑螂過敏的人應該避免飲用。影片曝光後，成千上萬的咖啡愛好者立刻被吸引，湧入他的帳號留言。有人被他驚人的言論嚇壞了，但也有人堅稱，這不會阻止他們每天喝咖啡的堅持。

據《每日郵報》報導，拉傑保證，將蟑螂吃下肚是安全的，「多數可以在商店買到的預磨咖啡粉裡都會有蟑螂，這些蟑螂通常沒辦法被完全處理掉，所以店家只能將牠們和咖啡豆一起被烘烤、磨碎」。

@dr.karanr

Coffee & cockroaches #coffee #bug #learnontiktok #schoolwithdrkaran #sciencefacts

Steven Universe - L.Dre

他補充道，多數食品權威機構都允許食物中含有一定比例的昆蟲，而且蟑螂的蛋白質含量很高，不會對人體帶來太大的危害，不過「如果你對蟑螂過敏的話，我會建議你遠離預磨咖啡粉，也有一些在咖啡加工行業工作的人，因為經常接觸咖啡豆而對蟑螂過敏」。

這段影片曝光後瞬間吸引超過150萬人次觀看、14.8萬人按讚，成千上萬的咖啡愛好者紛紛留言指出，「你毀了我的生活，我再也不敢喝咖啡了！」、「你是說我一直在喝我這輩子最害怕的東西嗎？」、「那素食者怎麼喝咖啡」、「我其實並不想知道這麼多」。不過，也有咖啡的死忠粉表示，「我從來不知道蟑螂這麼好吃」、「咖啡裡加一點蛋白質也還好」、「我是絕對不會放棄喝咖啡的」。

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