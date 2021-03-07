寶山水庫水量剩20%、寶二12%　經濟部開放園區「鑿井取水」



▲寶山水庫、寶二水庫儲水量持續下降。（圖／翻攝台灣水庫即時水情網站）

記者陳凱力／新竹報導

水情持續吃緊，日前才有外媒根據寶山水庫、寶山第2水庫的蓄水量推測，「竹科恐在30~60天後斷水」，事後科管局也發出聲明澄清，水情的確險峻不樂觀，但還未到「30~60天後斷水」的情況。今日上午幾聲雷響後，北部地區陸續下起了大雨，不過這對寶山水庫、寶二水庫仍是杯水車薪，即時水情的蓄水量相較於一周前，更是階梯式的下滑，令人憂心。

日前《日經亞洲評論》根據供應新竹科學園區的寶山水庫及寶山第2水庫的有效蓄水量水庫能供應的天數僅推測，竹科可能在30~60天後進入斷水才遭到科管局發出聲明駁斥，指水情雖嚴峻，各水庫蓄水率不佳，但水利署於2020年9月起，即召開抗旱會議，並成立緊急應變中心，早已掌握即時水情動向，動態調度各項水源，積極辦理各項抗旱措施，包含：桃竹20萬噸輸水管、頭前溪抗旱水井、海淡水、移動式淨水設施、放寬地下水井使用限制、科學園區自主節水…等應變措施。

經濟部長王美花5日受訪時也表示，開放科學園區因用水需求申請鑿井。新竹科學園區副局長陳淑珠說，目前尚未收到竹科廠商的正式申請，不過申請鑿井仍須通過環評，科管局也開始著手針對缺水期的鑿井訂定環評標準、盤點可能取水地點，希望能盡快協助廠商辦理應變措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳淑珠說，園區早年設立時，即規定園區內不能鑿井抽取地下水供做水源使用，因此園區內是沒有工業用井水，而園區內列管的63口水井中，其中40口都是監測水質的檢測井，無法做為取水井。

日前幾家晶圓大廠也啟動「異地載水」措施，紛紛出動水車前往雲嘉南地區載運水回竹科使用。陳淑珠說，為因應缺水危機，水利署3日宣布放寬地下水使用，竹苗中科學園區、工業區不是位於地下水管制者，可洽當地政府鑿井使用，並放寬臨時鑿井及公告取消地下水引用水量限制，不過，一旦經濟部宣布抗旱結束，就要立刻封井停用。

►「新版小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露 激殺5折超划算

►阿公去喪禮路上被撞翻逃死劫！29歲騎士噴對向 秒遭輾爆頭慘亡



►探癌夫誤上國道遭撞死 19歲長女一夕長大…社會處深夜收通報



►2幼女悲認屍！4寶婦急赴醫院顧癌夫 恍神騎上國道遭撞死臟器外露



►探視癌夫恍神騎上國道遭撞死 留4女兒...老大讀高中最小幼兒園