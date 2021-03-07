鎮瀾宮58年來首祈雨　現場一遍白衣...專家曝大甲媽靈驗記載

▲大甲鎮瀾宮祈雨儀式。（圖／記者白珈陽攝，以下同）

記者白珈陽／台中報導

台灣南部水情吃緊告急，水利署與大甲鎮瀾宮7日上午合辦祈雨法會，包括董事長顏清標、台中市長盧秀燕及農田水利署台中管理處長全部身穿白衣參加，台中教育大學台灣語文學系主任林茂賢對此指出，最主要的祈雨儀式最主要還是要節約用水，更希望透過儀式，會有安定民心的功能與作用。

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▲大甲鎮瀾宮上次舉辦祈雨法會已是58年前。（圖／鎮瀾宮提供）

林茂賢指出，大甲媽一項有雨水媽的稱呼或是潛水媽的稱呼，在台灣的歷史上，大甲媽祈雨已經有很多次的經驗，是在清同治年間有2次經驗，尤其大甲貞節媽因為戴潮春事件被圍城，代表民眾祈雨，靈驗記載。

林茂賢接著指出，其實在古代，龍王還有城隍爺為主，但在台灣媽祖出巡都會帶來雨水，與「大道公風媽祖婆雨」的傳說有關，這次的祈雨是由大甲鎮瀾宮主導，請的神明有媽祖(老二媽)跟神農大帝、貞節媽坐鎮，事實上，這已非台灣首次舉辦祈雨法會。

今天的祈雨儀式參與的人士全穿白衣，林茂賢表示，這是古代披麻戴孝的簡化版，希望得到上天憐憫、普降甘霖是其中的一個特色，第一個自責，請上天原諒並請玉皇大帝憐憫。

其次現場有一隻黑色有白羽毛的大鳥，一隻腳是彎曲一隻腳是站立，特別引人注目，林茂賢對此也說，這隻大鳥名叫「商羊」，一隻腳折起來，是要弄做跳舞的樣子，做起舞狀。他跳舞的時候，就會下雨，又名「知雨之鳥」。

根據鎮瀾宮宮誌，民國52年也因為久旱不雨，台中縣長何金生及大甲、大安、外埔、后里四鄉鎮長、縣議員、鄉鎮民代表、鄉鎮農會理事長及總幹事等人皆披麻帶孝，轎抬大甲媽及神農大帝列隊遊行到大甲鎮水尾溪河床設香案舉行祈雨儀式，約一小時後，老天就降下甘霖。

▲祈雨鳥「商羊」。

說也奇怪，大甲鎮瀾宮昨天深夜進行祈雨前的儀式，台中地區就開始下起大雨，令不少網友大呼媽祖靈驗，不過根據氣象局指出，今日降雨機率較高，其中以中部以北及東北部地區雨勢較為明顯，林茂賢也呼籲民眾祈雨儀式在安定民心，最重要的仍須節約用水，大甲鎮瀾宮也提醒民眾，希望透過典禮，讓大家知道水情嚴峻的狀態，更應該要珍惜水資源，也要反思對大自然對環境的尊敬，還有地球資源續存等問題。

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