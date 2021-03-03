　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工人遭酒瓶砸頭繼續喝...隔天倒車旁死亡　動手的遭判4年

▲桃園市劉姓工人2019年8月間與徐姓等3名同事喝酒聊天，因細故起爭執，劉遭徐掐住脖子，劉也怒持酒瓶還擊砸向徐頭部，未料翌日上午徐倒臥路旁死亡。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市劉姓工人2019年8月間與徐姓等3名同事喝酒聊天，因細故起爭執，劉遭徐掐住脖子，劉也怒持酒瓶還擊砸向徐頭部，未料翌日上午徐卻無呼吸心跳。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓工人於2019年8月間在八德區某土地公廟前與徐姓等3名同事喝酒聊天，席間徐與劉因細故起爭執，徐怒掐住劉脖子還將其壓制在椅子上，劉隨手拾起地上酒瓶向徐頭部猛砸，導致受傷流血，事後，4人仍在原地喝酒，未料，翌日上午，徐被發現倒臥其轎車旁已無呼吸心跳，桃檢偵結依傷害致死將劉起訴，同案黃姓工人也被依遺棄致死罪嫌起訴；桃園地院審結，劉依傷害致死罪判處4年有期徒刑，黃則無罪，還可上訴。

檢警調查，劉姓男子於2019年8月24日上午9時許，在八德區某土地公廟前與徐姓、黃姓與呂姓友人同桌喝酒聊天。席間，劉、徐2人因細故口角，徐轉身以雙手掐住劉脖子，還將其壓制在椅子上，導致劉一時無法吸呼，未久，劉隨手拾取地上空酒瓶毆擊徐頭部，致徐額頭處裂傷流血受傷，劉見徐流血後即停止攻擊，4人仍在該處聊天喝酒，劉則先行離去。

事後，徐男搭乘黃姓友人貨車返回工寮休息，黃當時曾建議徐到醫院就醫治療，但徐卻稱「流一點血不會死」拒絕送醫，僅要求黃送其回工寮休息即可，未料，隔天清晨6時許徐被路人發現倒臥其轎車旁，已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治；桃檢偵訊後將劉姓與黃姓男子等人依傷害致死、遺棄致死等罪嫌起訴。

地院法官根據警方提供現場採證與徐姓男子驗屍證明查出，徐頭頂近額緣有長3.5 公分、寬0.1 公分裂傷、右眼眶週邊出血瘀痕等傷害，引起多量失血而低血容性休克死亡，桃檢提出相驗筆錄、法醫檢驗報告書與法務部法醫研究所函文檢附解剖報告書暨鑑定報告書等佐證，認為劉應認毆打行為與死亡結果間之因果關係之聯絡並未中斷，仍不能不負傷害致死之罪責，其辯護人則辯稱黃係正當防衛。

地院合議庭審酌，死者雖未就醫，至多係與劉以酒瓶毆擊被害人頭部致傷失血休克具有必然之結合關係，劉以酒瓶毆擊被害人頭部之行為，與死者之死亡結果具有相當因果關係，劉應負傷害致死之刑責，劉依傷害致死罪判處4年有期徒刑；另外，同案之黃姓男子在事發後曾要載徐就醫，但徐卻說不要，還說「流一點血沒關係」拒絕送醫，徐後來在自己車上休息，他還幫其擦藥，法官認為黃不具保證人地位，意旨黃無法預知徐因身體不適可能引發死亡之結果，檢察官以遺棄致死罪嫌起訴，但黃對死者並無依法令、契約或其他法律行為義務應予扶助、養育或保護之保證人地位，不符合刑法第293條第2項之無義務遺棄致人於死罪之要件，判處黃無罪，本案還可上訴。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►AZ疫苗今抵台　醫護列最優先名單！鄭文燦：配合指揮中心施打順序

►57歲單女網戀外國「石油大亨」　衝銀行匯10萬...女警現身她夢碎

►孫大千質疑鄭文燦為桃園藻礁做了什麼？　市府酸：蹭聲量

ET快訊
快訊／罔腰慘了！衛生局認定「懷孕是造謠」　函送開罰
快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約炮有「糖果」當場被捕
台南爆凶殺案！　2男持鐵鎚「刀殺紅眼」1人身亡
認被江宏傑氣哭　福原愛「向閨蜜吐苦水」對話曝光
大變天時間點曝！「全台有雨」北部降7°C

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／罔腰慘了！高雄市衛生局認定「懷孕是造謠」　已函送開罰

快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約炮稱有「糖果」當場被捕

長榮前空姐嗆「機師餐加料」遭開除　2網友罵她母豬　賠償金額揭曉

靈骨塔詐團分贓爆殺機！9黑煞斷他雙腿　喊「勞資糾紛」4人聲押

台南爆凶殺案！　2男疑債務糾紛持鐵鎚、刀殺紅眼...釀1死

快訊／抗戰「82小時」八里掩埋場火熄了！消滅惡臭濃煙方法曝光

博弈大亨關4月再續押！獄中籌1.5億贖13名車　涉賭+洗海撈594億　

便當外送女命喪科技廠！墜7m深梯井亡　員工等不到午餐嚇傻

一個字罰3000金！社群PO文散播新冠謠言　男遭判罰3萬元

失業夫妻「刀刃朝下搶銀樓」　艱苦人被債逼瘋獲減刑

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

浴室「血流成河」暖哥貼心幫沖洗 弟興奮高歌！網讚媽：忍耐力超強

快訊／罔腰慘了！高雄市衛生局認定「懷孕是造謠」　已函送開罰

快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約炮稱有「糖果」當場被捕

長榮前空姐嗆「機師餐加料」遭開除　2網友罵她母豬　賠償金額揭曉

靈骨塔詐團分贓爆殺機！9黑煞斷他雙腿　喊「勞資糾紛」4人聲押

台南爆凶殺案！　2男疑債務糾紛持鐵鎚、刀殺紅眼...釀1死

快訊／抗戰「82小時」八里掩埋場火熄了！消滅惡臭濃煙方法曝光

博弈大亨關4月再續押！獄中籌1.5億贖13名車　涉賭+洗海撈594億　

便當外送女命喪科技廠！墜7m深梯井亡　員工等不到午餐嚇傻

一個字罰3000金！社群PO文散播新冠謠言　男遭判罰3萬元

失業夫妻「刀刃朝下搶銀樓」　艱苦人被債逼瘋獲減刑

于美人現身校園學生超嗨！　生日前夕免費教漢字：走出鍵盤面對面

發文談鳳梨遭陸網刪除　蔡正元：我說穿了某些大陸人的玻璃心

日媒曝東奧謝絕海外觀眾進場　將和IOC商討月底前做最終決定

效法潘武雄高價值　唐肇廷追求關鍵一擊

辜仲諒首度表態爭取大巨蛋　不為個人為了台灣

快訊／罔腰慘了！高雄市衛生局認定「懷孕是造謠」　已函送開罰

微軟年度技術盛會Ignite線上登場　Mesh平台臨場感有如科幻片！

狗血劇下猛藥！離婚9年夫妻合演不倫片　前妻淡定：我先搭話

比特幣又衝上51000美元　花旗「轉折說」讓市場超樂觀

北一女要比上屆亞軍更進步　蔡佑蓮調整好「不會再當機」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

老公出境一飛消失　妻守18年活寡

台積電女騎士搬到台南　開導航鬼打牆

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

高雄槍戰惡匪卡彈！幹員還原19槍懸命瞬間

即／連千毅又有事了！恐嚇退貨網友判拘60天

台中恐怖車禍！大貨車撞倒單車男再輾斃

「所長殺手」私吞7萬　又被爆記正妹車牌濫查百筆個資

屏東驚見塑膠袋裝棄嬰！夜丟路邊徘徊鬼門關

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

更多熱門

相關新聞

多年來都是一天3000！他曝建築業「缺工」真相

多年來都是一天3000！他曝建築業「缺工」真相

建築業必須在外頭風吹雨淋，是很辛苦的勞力活，但報酬未必想像中那麼高，因此很多年輕人不想做，造成建築業「缺工」現象。一名網友好奇，建築業一天薪水大約3000元，且大多是臨時工型態，「為何都不能月薪制，然後基本福利都給他加上呢？」

18隻綿羊慘死！神秘吸血怪「卓柏卡布拉」現蹤？

18隻綿羊慘死！神秘吸血怪「卓柏卡布拉」現蹤？

他打完疫苗突昏迷　急送院仍死！

他打完疫苗突昏迷　急送院仍死！

即／南韓驚傳首例接種疫苗後死亡！　

即／南韓驚傳首例接種疫苗後死亡！　

港首例疑似科興疫苗死亡　 衞署：因果關係未確立

港首例疑似科興疫苗死亡　 衞署：因果關係未確立

關鍵字：

工人酒後互毆死亡

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

快訊／日媒爆福原愛、江宏傑協議離婚！

福原愛爆「出軌過夜小王」全被拍！

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

福原愛爆離婚旅館出軌　江宏傑回應了

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

撒基努妻車內「被翻出保險套」！

趙駿亞爆施暴在美坐牢　公司看新聞才知

更多

最夯影音

更多
鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面