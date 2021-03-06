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年輕人不願做工？磁磚師傅揭「營造業內幕」　點出缺工真正原因

▲▼工人,勞工,做工,藍領階層。（圖／記者季相儒攝）

▲建築業長期缺工，除了勞力活辛苦，報酬也未必有大家想像得那麼高...（示意圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

勞力工作又苦又累，不少行業都感嘆年輕人不願投入，導致嚴重缺工。不過，一名磁磚師傅指出，他從來沒有缺工問題，因為他都把薪水實實在在交到工人手上，反觀全台營造業層層剝削，積習不改，才是缺工的真正主因。許多網友得知內幕後恍然大悟，也不禁感慨「難怪沒人要做」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，他是貼磁磚的師傅，自己一天薪水實領約1萬多，儘管遇過一些年輕人、妻奴或爬不起床的人，但仍舊沒有缺工問題，「因為我實實在在把錢交到師傅手上，給工人的薪水6-8千不等，有加班上萬...」

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原PO揭露，營造業發的工錢雖然不假，但經過大包、二包、小包，工人實拿剩多少？也難怪會缺工，不知道全台的營造業何時要做出改變？而他之所以不缺工，「就拿今天工作來說...工錢約4萬多，含我2位師傅1位學徒，學徒我意思意思給他5千，剩下就我跟師傅對分。」

▲▼年輕人不願做工？磁磚師傅揭「營造業內幕」　點出缺工真正原因。（圖／爆料公社）

▲原PO表示，他是貼磁磚師傅，也沒有包工程，所以總是把第一手錢交到工人和師傅手上。（圖／爆料公社）

網友們看完紛紛感嘆，「缺工也是各個老闆造成的，勞保變得像是福利一樣，就算有也是高薪低報」、「勞退有些從員工薪水上扣，缺工怪誰啊」、「很多老闆嘴巴說公司沒有賺錢，結果車子一台接一台」。

還有人說，「很多老闆說虧錢，實際上是沒賺到要賺的金額，所以統稱都說虧錢」、「今天還看到徵粗工1350一天，本來就該3000起跳的，經過那麼多手，難怪沒人想做」、「層層剝削就已經扣掉大半了！發工的、班頭的、派遣的…唉！難怪沒人想去！」

其中，有網友解析，建築業屬於傳統產業，即便上游開出不錯的價錢，但經層層分包，很多公司根本沒做事仍能賺錢，也就變相把底層工人的薪水壓低，如果想解決根本問題，建設公司可以親自培訓工人，這樣不僅能將第一手的薪水發給工人，用勞健保留住人才，也能培養擁有專業技術的電焊、模板工，徹底解決缺工問題。

對此，原PO也重申，營造經過泥作大包、磁磚包、工頭層層剝削，第一手錢沒有交到師傅手上，這才是高薪仍缺工的問題，另外，他沒有包工程，每天工時14小時到16小時，常常做滿月沒在休假，也請網友們別再私訊，「我錢這麼敢發敢給，我沒有欠工...」

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