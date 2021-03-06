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裝葉克膜仍不治！死亡緬甸台商遭疑二次感染　張上淳曝Ct值變化

▲▼2/7指揮中心記者會,徐永年,張上淳,鄭文燦,羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣新冠肺炎再添一死！60多歲台商緬甸感染新冠肺炎，搭醫療專機返台後經過27天救治，仍不幸死亡。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，個案回國第一次檢測Ct值僅23，隔天再檢查Ct值為34，代表已感染一段時間，並沒有二次感染的情況。

張上淳表示，案935後續採檢Ct值都偏高，血清抗體在2月中也呈陰性，整體看起來還是同一感染事件。而個案肺炎症狀嚴重，返台住院後一直都使用呼吸器，很多器官也受到影響，甚至需要洗腎。到了3月出無法繼續維持，才開始使用葉克膜。

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後續醫療團隊也給予抗病毒藥物、類固醇與免疫球蛋白等，但最後仍不治。推測年紀大與高血壓、糖尿病預後較差，都是造成死亡的原因，並非二次感染。

指揮中心指出，案935有糖尿病及高血壓病史，2020年1月至緬甸工作，12月24日於當地發病、29日確診、30日住院治療，今年1月27日症狀緩解後出院。張上淳表示，個案返國後，收治醫院有詢問緬甸醫院，對方回覆個案1月因快篩與抗原檢驗都呈陰性，達出院標準，結果沒幾天就「喘起來」。

陳時中表示，案935後續因再度出現呼吸困難，2月3日於當地住院治療，2月7日搭乘醫療專機返台，入境後收治住院隔離治療，並經醫院採檢確診。個案住院期間因呼吸衰竭持續使用呼吸器治療，3月1日因病情惡化使用葉克膜治療，後續因多重器官衰竭不幸於5日病逝。

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