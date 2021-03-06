廢墟驚見白骨！台南直播主還原經過　抖曝：有人在耳邊說「謝謝」

▲台南廢墟探險驚見無名骷顱。（合成圖／翻攝自Facebook／鄉村天地直播台）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南一名邱姓直播主6日凌晨到一間荒廢房子探險，卻驚見白骨。透過直播畫面可以看到，邱男與一名友人進入一間廁所時，地上竟躺著一具白骨，且頭顱旁邊擺放著金剛經等物品，嚇得他立刻報警。邱男回憶當時情景表示，本來附近不斷吹狗螺的流浪狗直到他發現白骨時，全都瞬間安靜，而正當眾警方趕抵時，他卻突然腿軟，接著耳邊就傳來，「謝謝」兩個字，讓他頓時頭皮發麻。

邱姓直播主向《ETtoday新聞雲》還原事發經過，他與一群朋友前往探險，當時他們分2組先後進入房子，而第1組的友人進入後，就發現一間門遭鎖住的廁所，但他們不敢破門，於是交棒給邱男進入。

邱男表示，他帶著一名第一次探險的夥伴一同進入，但在進去房子前，他一直覺得昏昏沉沉，不太舒服，且外面的流浪狗也一直吹狗螺，讓他不禁感到發毛，而當找到該廁所後，就發現門打不開，但門鎖並未鎖上，「那時候直覺就來了」，他決定將門踹開，沒想到一踹開就驚見白骨。

巧合的是，事發當時，邱男的老闆同時也正在觀看直播，卻突然聞到非常濃的香味，且飼養的狗狗不斷在吠叫，而當邱男發現白骨的同時，狗狗以及該廢墟外的流浪狗竟瞬間安靜。

邱男回憶當時場景仍是心有餘悸，他表示，破門後就見到一顆發黑的頭顱，而頭顱左側放著金剛經、觀世音菩薩的照片，身旁還擺放著皮鞋，而白骨穿著完整，一旁的洗手台上還綁放著證件，以及一張寫有「善心人士啟」的遺書。他研判，死者是一名男子，目測約有175公分，而他隨後也立刻報警。

邱男提到，他在現場等待警方到場時，突然覺得左腳異常冰冷，感覺像是有人抓住他一樣，而右腳非常熱，接著耳邊就傳來，「謝謝」2個字，讓他不禁頭皮發麻。他事後也呼籲民眾，自殺不能解決任何事，凡事給自己也給家人一個機會，沒什麼事情是過不去的。

對此，警方接獲報案後也立刻展開調查，並透過證件聯繫家屬，而因現場疑似有燒炭痕跡，且有遺書、駕照，初步排除他殺，目前已報請檢察官相驗，而詳細的事發原因也有待調查釐清。 確切死因有待檢察官相驗釐清。

【更多新聞】

欠錢遭追討！他竟惱羞糾眾持刀狂砍 債主慘被砍斷「1手2腳」命危

懷疑同居女友劈腿！台南男「拔釘器狠敲頭」 她顱骨骨折驚喊：救命

人夫擁小三小四！吞威而鋼上陣：不好好電你怎行 正宮再揪小五崩潰