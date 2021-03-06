　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他被判囚16年「躲深山3年」變農夫　工寮搜7安毒：跑路賺外快

▲▼李姓毒販因毒品被判刑16年，躲山區還持續販毒為生。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲李姓毒販因毒品被判刑16年，躲山區還持續販毒為生。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市刑大與宜蘭礁溪分局鎖定1名毒販，因遭通緝16年竟喬裝成農民，躲在山中小屋種菜果腹，但警方攻堅時在屋內發現7包安非他命，但男子落網時穿著高檔皮衣，不排除毒販逃亡期間仍販毒為生。

警方調查，54歲的李姓毒販是宜蘭人，因毒品案遭判刑16年，但竟然未到案展開逃亡3年之久，警方最後接獲線報，李男躲藏在宜蘭頭城的風景區，且自己在深山建造工寮躲藏。

警方發現，李姓男子除了自建工寮，還在旁邊劃出農地，並在山區種菜果腹，喬裝成務農居民的樣態，企圖躲避警方查緝，但警方最後仍鎖定李嫌出沒地點上門逮人。

▲▼李姓毒販因毒品被判刑16年，躲山區還持續販毒為生。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李姓毒販躲山區遭查獲7包毒品，警方不排除有人接濟供毒販賣。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，有線報檢舉，男子在逃亡期間還繼續從事販毒行為，上山後先在前後門進行包夾，最後在屋內搜出7包毒品安非它命以及手機，訊後除了將李移送歸案，也另依毒品罪送辦。

警方懷疑，李姓男子屋內有高檔皮衣，且因通緝平時都躲在山區，不排除有人提供物資、毒品接濟，並且利用山區隱密人煙稀少進行毒品交易，也將持續追查李嫌毒品來源。

下午茶派對必備

【其他新聞】

歌手莊凌芸墜樓前通聯紀錄曝光！　她向男友抱怨：習慣差異太大

快訊／女歌手莊凌芸返校找老師聊天10F墜下！搶救2小時宣告不治

ET快訊
北台灣變天像颱風！氣象局曝成因
女客留負評「拒湯屋餐點賠償」被罵爆　業者還原經過回應了
台南廢墟探險一半撞見白骨屍　2.6萬人半夜看傻鼻酸了
快訊／西濱大貨車爆胎自撞翻覆　南下全線封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄聯結車狠撞機車！6歲童「骨盆以下骨折」母女3人傷

紅面鴨外出運動沒回家！警調監視器緝凶　結局神展開...

基層警連3年考績被打乙等　側錄廠商送加菜金準備亂爆料陰長官

西濱又出事！台中大安段南下全線封閉　大貨車爆胎翻覆砂石滿地

他在貨櫃屋「激戰小三」...壞到一半門被打開！　女友站門外傻了

連千毅打手曝！討債集團招式多還「按爆你家電鈴」警卯起來逮11人

驚悚影片曝！宜蘭休旅車衝撞三貼機車　2小孩「飛1F高」腿骨折送醫

物流送貨「少這包」一票車主抓狂！　12汽機車破胎「顧路」

他被判囚16年「躲深山3年」變農夫　工寮搜7安毒：跑路賺外快

宜蘭大福海域撈到「未爆彈」！初步檢視結果曝光

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

台南雙載騎士違規闖紅燈釀車禍　他無辜遭撞「飛噴百米」倒地不起

離婚媽媽靠「洗墓碑」來調適心情　清潔百年汙垢療癒過程讓她爆紅

爸帶貓咪躺床+敷臉！爽做SPA　媽回家傻眼...拉開毛孩還被爆咬

李榮浩介紹「楊丞琳的歌」害羞了！　清唱《雨愛》：感覺我是推廣大使ＸＤ

KTV唱嗨「歌本+外套」組醒獅團　踩桌子當跳樁...友狂搖鈴鼓助興

快訊／高雄聯結車狠撞機車！6歲童「骨盆以下骨折」母女3人傷

紅面鴨外出運動沒回家！警調監視器緝凶　結局神展開...

基層警連3年考績被打乙等　側錄廠商送加菜金準備亂爆料陰長官

西濱又出事！台中大安段南下全線封閉　大貨車爆胎翻覆砂石滿地

他在貨櫃屋「激戰小三」...壞到一半門被打開！　女友站門外傻了

連千毅打手曝！討債集團招式多還「按爆你家電鈴」警卯起來逮11人

驚悚影片曝！宜蘭休旅車衝撞三貼機車　2小孩「飛1F高」腿骨折送醫

物流送貨「少這包」一票車主抓狂！　12汽機車破胎「顧路」

他被判囚16年「躲深山3年」變農夫　工寮搜7安毒：跑路賺外快

宜蘭大福海域撈到「未爆彈」！初步檢視結果曝光

竹科嘸水！王美花稱可「鑿井取水」　網酸爆：最強的經濟部長

LIFE・經典／IKEA推出「拆卸手冊」教分解家具　讓消費者兩頭賺

TOYOTA「新款小型掀背」確認推出　與神鴨Yaris同採GA-B平台

快訊／高雄聯結車狠撞機車！6歲童「骨盆以下骨折」母女3人傷

魚丸內餡鹹香飽滿！桃園老字號冬粉丸　加了特製沙茶醬、彈Q豬腸

「廚」舊布新這樣改造！婆媳之間樂融融　夫妻不吵架

陸政府工作報告7年來首度未提「新能源汽車」　重點已轉向使用端

福原愛2月爆想開幼兒園！婚變重創形象　日網怒轟：妳教得好小孩？

PGA阿諾帕瑪邀請賽次輪　潘政琮表現起伏未能晉級

李智雅回來了？被爆今晚就會現身《上流戰爭》　登場時間曝光

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

莊凌芸母校墜樓亡　檢警下午會同相驗

新訓3天怒K班長　菜鳥兵坐牢再賠1萬

失婚男幫17歲女友賣淫　因「替少女紓困」免囚

拒賣國中弟30元滷味挨轟　老闆說話了

冠軍桌球隊爆恐怖體罰！摑掌小選手命搭拱橋

西濱又出事！台中大安段南下全線封閉

嬤捧290萬買黃金！最後多花7000

小王偷吃人妻　佛系丈夫勸退慘遭洗臉

「超兇麵線」引暴動！老闆娘親曝創業辛酸

更多熱門

相關新聞

反毒大將淪毒犯　指紋專家坦承吸安

反毒大將淪毒犯　指紋專家坦承吸安

刑事局警務正黎添來，曾獲總統接見表揚「全國反毒有功人士」，卻在3日透過交友軟體約人開毒趴，結果被松山分局警員埋伏逮捕，並當場查扣少量安非他命，黎接受偵訊時，坦承在等待警員假扮的網友時，已經先施用毒品，但因為交友軟體的訊息已被對方刪除，所以他也不記得毒品來源。

毒販擁槍自重強力出擊攻堅破獲

毒販擁槍自重強力出擊攻堅破獲

荷蘭收購冠軍種子　種大麻每公斤賣百萬

荷蘭收購冠軍種子　種大麻每公斤賣百萬

違停路口遭盤查...毒蟲猛咬警手臂想逃

違停路口遭盤查...毒蟲猛咬警手臂想逃

台南居檢男閉關6天「為這事忍未條」偷溜折返嚇傻

台南居檢男閉關6天「為這事忍未條」偷溜折返嚇傻

關鍵字：

毒販工寮農夫安非他命

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

莊凌芸哭著讀信給爸爸：抱歉很多事沒讓你知道

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

還記得高三性侵的女生嗎？金志洙3度爆惡行

莊凌芸親姊姊悲痛發聲！

浪橘貓越養越毛　5個月仙氣噴發

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

台中海景帳篷有獨立衛浴能爽吃麻辣鍋

莊凌芸個人IG：為何放手了？　1天前洩低潮

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

更多

最夯影音

更多
《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容
楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面