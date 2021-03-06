他被判囚16年「躲深山3年」變農夫　工寮搜7安毒：跑路賺外快



▲李姓毒販因毒品被判刑16年，躲山區還持續販毒為生。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市刑大與宜蘭礁溪分局鎖定1名毒販，因遭通緝16年竟喬裝成農民，躲在山中小屋種菜果腹，但警方攻堅時在屋內發現7包安非他命，但男子落網時穿著高檔皮衣，不排除毒販逃亡期間仍販毒為生。

警方調查，54歲的李姓毒販是宜蘭人，因毒品案遭判刑16年，但竟然未到案展開逃亡3年之久，警方最後接獲線報，李男躲藏在宜蘭頭城的風景區，且自己在深山建造工寮躲藏。

警方發現，李姓男子除了自建工寮，還在旁邊劃出農地，並在山區種菜果腹，喬裝成務農居民的樣態，企圖躲避警方查緝，但警方最後仍鎖定李嫌出沒地點上門逮人。

▲李姓毒販躲山區遭查獲7包毒品，警方不排除有人接濟供毒販賣。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，有線報檢舉，男子在逃亡期間還繼續從事販毒行為，上山後先在前後門進行包夾，最後在屋內搜出7包毒品安非它命以及手機，訊後除了將李移送歸案，也另依毒品罪送辦。

警方懷疑，李姓男子屋內有高檔皮衣，且因通緝平時都躲在山區，不排除有人提供物資、毒品接濟，並且利用山區隱密人煙稀少進行毒品交易，也將持續追查李嫌毒品來源。

下午茶派對必備

【其他新聞】

歌手莊凌芸墜樓前通聯紀錄曝光！ 她向男友抱怨：習慣差異太大



快訊／女歌手莊凌芸返校找老師聊天10F墜下！搶救2小時宣告不治

