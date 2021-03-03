反毒大將淪毒犯　「刑事局指紋專家」坦承吸安：忘了誰給的

▲刑事局鑑識中心警務正黎添來染毒被逮。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

刑事局警務正黎添來，曾獲總統接見表揚「全國反毒有功人士」，卻在3日透過交友軟體約人開毒趴，結果被松山分局當場查扣少量安非他命，黎接受偵訊時，坦承在等待警員假扮的網友時，已經先施用毒品，但因為交友軟體的訊息已被對方刪除，所以他也不記得毒品來源，台北地檢署檢察官訊後將他請回，並限制住居。

黎添來在鑑識方面學有專才，不但受邀回母校警大授課，也曾在2008年間，就創下先例，成為首位以非第一線辦案人員，鑑識人員的身分，獲長官推薦並評選為當年度的反毒有功人士，獲總統接見表揚，隔年又被內政部邀請擔任講座，分享實驗室分析鑑驗及食物勘查製毒工廠的經驗。

沒想到兩線三星刑事局反毒大將被松山分局查獲，利用約砲神器打算邀約同好開毒趴，還自己先到旅館開好房間，並施用安非他命，等警方假扮的網友進房後，當場人贓俱獲，刑事局隨即火速將黎記兩大過免職。

據了解，黎坦承近期開始持有並施用毒品，不過他向辦案人員解釋，因為都是透過交友軟體APP與網友聯繫，而這種約砲神器有個特殊的封鎖功能，一方取消配對聯繫，雙方的對話紀錄都會一起被刪除消失，所以他也不記得毒品來源，而黎在3日晚間獲檢察官請回後，為躲避媒體拍攝，一離開地檢署就加速衝刺，揚長而去。

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