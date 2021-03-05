　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

歌手莊凌芸墜樓前通聯紀錄曝光！　她向男友抱怨：習慣差異太大

▲▼聲林出道莊凌芸專訪。（圖／記者張一中攝）

▲莊凌芸出道於選秀節目《聲林之王》，在5日下午回母校與老師聊完天轉身墜樓亡。（圖／記者張一中攝）

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

北市某私立學校驚傳校友墜樓輕生，墜樓身亡的女校友證實就是聲林之王參賽女歌手莊凌芸，據悉，該名莊從10樓走廊墜樓輕生前，最後一通電話就是打給男友。她打給男友表示想離開了「因為姊姊懷孕搬回家，生活習慣不同，空間也變小」。掛完電話卻發生憾事，歷經2個小時搶救後，仍宣告不治，得年22歲。

警方調查，22歲莊凌芸5日下午3時許從母校10樓走廊墜樓輕生，最後倒臥1樓沒有呼吸心跳，警消緊急送往國泰醫院搶救後仍宣告不治，父親獲悉到場表示不清楚女兒為何輕生。

但警方查出，莊女手機，最後的通聯是與男朋友的通話，男友表示，女友當時透露，姊姊懷孕搬回娘家，家裡生活空間不佳，且生活習慣也不同，並透露輕生念頭。

據悉，莊女的父母離異，平常與姊姊父親同住，但姊姊原本已經嫁人離開家裡，因近期懷孕才返回娘家，目前檢警也將擇日相驗莊女遺體。

22歲的莊凌芸在18歲時參加《聲林之王》第一季賽制，從3千人海選一路闖到賽季中後段。她並在節目中選擇「斑馬」作為代表自己的動物，並演唱潘美辰《我想有個家》PK瀨上麻里奈，最後晉級進入歌唱河谷區。

當時蕭敬騰更大讚：「這首歌在配上她的年齡，其實是非常符合的，以情感來講是非常濃的，所以我是滿喜歡的。」林宥嘉也說：「她在舞臺上唱歌的樣子，讓人很有記憶點！」相信有導師們認可，未來莊凌芸同學一定能有亮眼的成績！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 下午茶派對必備

噁男劫財色遇高中神妹空手奪白刃　驚呆！出獄犯第2案「被繳械」

《炮仔聲》臨演扮皮卡丘狂鑽她車頭燈　MC姊怒炸：還說我奶很香

3人睡同張床「妳閨蜜歸ME」！渣男隔女友伸手狂摸　詭辯：做春夢

ET快訊
莊凌芸母校墜亡「我是麻煩」！百名學生目睹崩潰
莊凌芸墜樓前通聯紀錄曝光！　她向男友抱怨：想離開了
莊凌芸墜樓　蕭敬騰不捨回應了
莊凌芸個人IG曬截圖　黑底白字「1天前洩低潮」
莊凌芸墜樓亡！　氣自己「拖累家人」：我就是個麻煩
莊凌芸墜樓身亡　林宥嘉痛心發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

歌手莊凌芸墜樓前通聯紀錄曝光！　她向男友抱怨：習慣差異太大

莊凌芸母校墜亡「我是麻煩」！學生目睹崩潰　校方緊急輔導100人

老公森77！卡拉OK踩到老婆腳不道歉　他持安全帽暴打醉男

台3線驚魂！35噸化學槽車「無人駕駛」　直衝民宅…她坐屋內嚇傻

拒賣國中弟30元滷味挨轟！霸氣老闆：錢不夠可以欠著下次再還

女性遭跟蹤騷擾...藍委催生「跟蹤騷擾防治法」　警政署回應了

他酒醉轉性「屎尿郎」警臭呆　「淨身屍變」咬人...波麗士快瘋了

古典玫瑰園跨足對岸爆兄弟之爭　哥哥纏訟7年因1件傷心事不告了

快訊／女歌手莊凌芸返校找老師聊天10F墜下！搶救2小時宣告不治

快訊／窗戶沒關...媽找不到女兒！下秒驚見「她陳屍一樓洞內」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

萌柴露燦笑迷上玩「炒蘿蔔遊戲」　循環伸掌狂要姐姐切：再來一次～

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

歌手莊凌芸墜樓前通聯紀錄曝光！　她向男友抱怨：習慣差異太大

莊凌芸母校墜亡「我是麻煩」！學生目睹崩潰　校方緊急輔導100人

老公森77！卡拉OK踩到老婆腳不道歉　他持安全帽暴打醉男

台3線驚魂！35噸化學槽車「無人駕駛」　直衝民宅…她坐屋內嚇傻

拒賣國中弟30元滷味挨轟！霸氣老闆：錢不夠可以欠著下次再還

女性遭跟蹤騷擾...藍委催生「跟蹤騷擾防治法」　警政署回應了

他酒醉轉性「屎尿郎」警臭呆　「淨身屍變」咬人...波麗士快瘋了

古典玫瑰園跨足對岸爆兄弟之爭　哥哥纏訟7年因1件傷心事不告了

快訊／女歌手莊凌芸返校找老師聊天10F墜下！搶救2小時宣告不治

快訊／窗戶沒關...媽找不到女兒！下秒驚見「她陳屍一樓洞內」

Block B敃赫反轉面貌曝光　爆料文釣出同窗：跳舞的善良朋友

陳以信獻花蘇揆　蔡正元轟「開除黨籍」：噁心程度連綠委都做不來

22歲莊凌芸輕生亡…《聲林》選手黑畫面陷哀慟：永遠記得可愛的你

中國禁止鳳梨進口　黃偉哲下鄉關心鳳梨生長情形

被教練拿謝亞軒比較激到！　洪楷傑37分政大「四強前哨戰」贏健行

許光漢逛FENDI自曝「每天都是情人節」　陳昊森認了在家只穿四角褲

徐若熙均速145無失分　劉基鴻3分彈砲轟陳琥！媽媽場邊見證

歌手莊凌芸墜樓前通聯紀錄曝光！　她向男友抱怨：習慣差異太大

陳以信肯定蘇揆、陳時中防疫專業用心　質詢獻超大花束又贈書

春訓拉高投球量　黃子鵬轉先發加強補位

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

66歲女騎士撞飛6旬婦　頭部重創慘死路中

新訓3天怒K班長　菜鳥兵坐牢再賠1萬

即／新豐火車站女子落軌！自強號高速撞擊慘死

即／北市私校22歲女校友「10F墜下」！命危搶救中

即／7年沒做1輛車　純紳董座涉掏空喊冤

台中男深夜花圃性侵！目擊者以為野戰：喂

獨／正妹麵線闆娘辣曬「渾圓北半球+水蛇腰」

「超兇麵線」引暴動！老闆娘親曝創業辛酸

用過期原料做「蝦味先　裕榮董座判1年8月

冠軍桌球隊爆恐怖體罰！摑掌小選手命搭拱橋

畫面曝！淡水22歲警想盤查違規車　迴轉遭撞飛

更多熱門

相關新聞

莊凌芸輕生…《聲林》選手黑畫面陷哀慟

莊凌芸輕生…《聲林》選手黑畫面陷哀慟

22歲歌手莊凌芸5日回母校，沒想到直接在校內從10樓跳下輕生，經過2個小時搶救，仍不治身亡。她因選秀節目《聲林之王》打開知名度，噩耗令眾多參賽歌手陷入一片哀慟。

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

曾讚莊凌芸　蕭敬騰不捨說話了

曾讚莊凌芸　蕭敬騰不捨說話了

莊凌芸個人IG：為何放手了？　1天前洩低潮

莊凌芸個人IG：為何放手了？　1天前洩低潮

莊凌芸墜樓輕生亡！　粉心碎：才準備發光

莊凌芸墜樓輕生亡！　粉心碎：才準備發光

關鍵字：

歌手莊凌芸墜樓新秀藝人

讀者迴響

熱門新聞

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

更多

最夯影音

更多
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面