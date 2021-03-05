歌手莊凌芸墜樓前通聯紀錄曝光！　她向男友抱怨：習慣差異太大

▲莊凌芸出道於選秀節目《聲林之王》，在5日下午回母校與老師聊完天轉身墜樓亡。（圖／記者張一中攝）

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

北市某私立學校驚傳校友墜樓輕生，墜樓身亡的女校友證實就是聲林之王參賽女歌手莊凌芸，據悉，該名莊從10樓走廊墜樓輕生前，最後一通電話就是打給男友。她打給男友表示想離開了「因為姊姊懷孕搬回家，生活習慣不同，空間也變小」。掛完電話卻發生憾事，歷經2個小時搶救後，仍宣告不治，得年22歲。

警方調查，22歲莊凌芸5日下午3時許從母校10樓走廊墜樓輕生，最後倒臥1樓沒有呼吸心跳，警消緊急送往國泰醫院搶救後仍宣告不治，父親獲悉到場表示不清楚女兒為何輕生。

但警方查出，莊女手機，最後的通聯是與男朋友的通話，男友表示，女友當時透露，姊姊懷孕搬回娘家，家裡生活空間不佳，且生活習慣也不同，並透露輕生念頭。

據悉，莊女的父母離異，平常與姊姊父親同住，但姊姊原本已經嫁人離開家裡，因近期懷孕才返回娘家，目前檢警也將擇日相驗莊女遺體。

22歲的莊凌芸在18歲時參加《聲林之王》第一季賽制，從3千人海選一路闖到賽季中後段。她並在節目中選擇「斑馬」作為代表自己的動物，並演唱潘美辰《我想有個家》PK瀨上麻里奈，最後晉級進入歌唱河谷區。

當時蕭敬騰更大讚：「這首歌在配上她的年齡，其實是非常符合的，以情感來講是非常濃的，所以我是滿喜歡的。」林宥嘉也說：「她在舞臺上唱歌的樣子，讓人很有記憶點！」相信有導師們認可，未來莊凌芸同學一定能有亮眼的成績！

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