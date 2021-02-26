毒販擁槍自重　南警強力出擊攻堅破獲

記者林悅／台南報導

台南市警刑警大隊毒品查緝中心「溯源專案組」，溯源追查台南沿海地區毒品案件，鎖定60歲吳姓藥頭涉嫌在將軍區某養殖魚塭設立販毒據點，其販毒網絡龐大，並擁槍自重，令當地居民多敢怒不敢言，警方拂曉出擊，攻堅緝獲吳嫌等11人，起獲毒品、槍械1批。

▲台南市警局拂曉攻堅，緝獲吳姓毒販等11人，起獲槍械、毒品1批，依毒品、槍砲罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，案經報請台南地檢署林怡君檢察官指揮，經長期跟監蒐證，發現吳男近日持槍與人糾紛後，隨即與女友藏匿佳里地區出租套房，並由刑警大隊長指示組成專案小組積極查緝。

連日追查鎖定藏匿處後，檢察官指揮刑大毒品查緝中心、偵二、三、七、科偵隊及本局保安警察大隊特殊任務編組、第一、永康、佳里、學甲、白河分局等單位，於2月25日拂曉出擊，分持17張搜索票同步查緝吳男及販毒網絡相關嫌疑共等11人到案，查緝吳嫌與女友時，更發現隨身攜帶克拉克G19型手槍1支、子彈16顆（8顆上彈匣）、手槍零件1包，並共起獲安非他命201公克等違禁物。

刑警大隊長林宏昇表示，刑大全力推動反毒工作，決心「痛打」毒品犯罪，積極追溯毒品源頭，不容許不法之徒越雷池一步，並呼籲民眾切勿以身試法外，如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，以共同打擊犯罪，建構安居新環境。



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