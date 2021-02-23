違停路口遭盤查...駕駛猛咬警手臂想逃！提袋搜出5包安毒

▲台南警據報查處1部車輛違停路口，蔡姓男子謊報身分被識破，竟咬傷李組長逃跑，落網後被搜出持有5包安非他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新化分局據報查處1部車輛違停路口，督察組長李俊吉等人叫醒駕駛人盤查時，蔡姓男子謊報身分被識破，竟咬傷李組長逃跑，仍被警方追緝壓制，查獲蔡姓男子持有5包安非他命，全案依妨礙公務、毒品罪嫌移送偵辦，並進行毒品溯源。

全台農會農事小組組長、副組長、會員代表2月21日選舉投票日，新化警分局督察組長李俊吉、唪口所所長蔡孟書、警員謝昌佑，於唪口派出所轄區執行農會選舉投開票所巡邏勤務，警方於上午9時30分接獲110通報，在180甲線道與台39線道路口，有一輛自小客車停在路口且車上駕駛睡著叫不醒，警方到場後喚醒駕駛，將駕駛人帶到路旁盤查身分，查證駕駛人所報名字上的相片與駕駛本人長相有異，顯係駕駛人謊報假名，正打算不動聲色深入查證請駕駛人拿出皮夾時，眼尖發現皮夾內有一張身分證，即請駕駛人拿出身分證讓警方核對身分。

此時，駕駛人見身分曝光意圖逃跑，督察組長李俊吉見狀立即阻止蔡嫌逃逸時遭攻擊並咬傷手臂，隨後立即控制住駕駛人，經查明該駕駛人為蔡姓男子，執行附帶搜索蔡嫌所駕駛的自小客車後，於該車駕駛座之腳踏板上的一只手提袋內，當場查獲二級毒品安非他命5小包，含袋重總重計15.7公克、二級毒品安非他命吸食器1組、夾鏈袋4大包，蔡嫌坦承有吸食二級毒品安非他命，全案依妨礙公務、毒品危害防治條例移送偵辦，並進行毒品溯源。

台南市警察局局長方仰寧獲悉後，在2月22日會議中公開表揚，肯定李組長、蔡所長及謝昌佑等員警認真執勤，也心疼督察組長執勤受傷，另於23日親自到分局頒發破案茶，鼓勵同仁士氣，期許同仁為台南市的治安工作盡心盡力！

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