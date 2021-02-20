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台南居檢男閉關6天「為這事忍未條」　偷溜折返嚇傻：一票人堵他

記者林悅／台南報導

台南市1名陳姓民眾，自中東國家返抵國門，因新冠狀病毒影響，依規定需執行居家檢疫，即借住友人住處，惟於2月17日陳男竟擅自離開居家檢疫住所範圍，台南警二分局獲報110通報，馬上積極查尋，並在陳男檢疫處所外，查獲自外返回的陳男，陳男主動交出購買的1小包安非他命毒品，全案依法送辦、另罰30萬元。

▲台南1名居家檢疫的陳姓男子，疑毒癮發作竟擅自離開檢疫處所外出買毒，被警方查獲，起1包安非他命毒品，陳男除吃上毒品官司，還將被衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南1名居家檢疫的陳姓男子，疑毒癮發作竟擅自離開檢疫處所外出買毒，被警方查獲，起1包安非他命毒品，陳男除吃上毒品官司，還將被衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南1名居家檢疫的陳姓男子，疑毒癮發作竟擅自離開檢疫處所外出買毒，被警方查獲，起1包安非他命毒品，陳男除吃上毒品官司，還將被衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南陳姓民眾2月11日自中東返台，借住友人處所居家檢疫14天，2月26日才會期滿，他卻於2月17日下午1時30分擅自離開居家檢疫住所範圍，經手機警示擅離居家檢疫，台南市警二分局警方會同民政、衛生單位前往陳男居檢住所查看，確認他未於住所內，正準備擴大搜尋時，陳男剛好返回住所，與員警不期而遇，員警追問為何離開，陳男神色慌張，隨後主動從身上拿出1小包安非他命，警方認為陳男應是毒癮發作才偷跑外出購毒。

▲台南1名居家檢疫的陳姓男子，疑毒癮發作竟擅自離開檢疫處所外出買毒，被警方查獲，起1包安非他命毒品，陳男除吃上毒品官司，還將被衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方隨即啟動防疫期間安全逮捕機制，並與台南地檢署開啟遠端視訊，將陳嫌依毒品罪嫌先移送台南地檢署偵辦，之後再以防疫專車戒護至集中檢疫所。

▲台南1名居家檢疫的陳姓男子，疑毒癮發作竟擅自離開檢疫處所外出買毒，被警方查獲，起1包安非他命毒品，陳男除吃上毒品官司，還將被衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局呼籲正值防疫期間，符合居家檢疫及居家隔離之民眾，切勿心存僥倖，務必確實配合防疫政策相關規定，期間如違反規定者，警方將嚴正執法。此外，台南市衛生局則表示，違反居檢規定，按照情節輕重，可處10萬至100萬元罰鍰，而根據裁罰基準，擅離小於2小時，罰10萬元；2到6小時罰20萬元等，衛生局查出陳男外出2次，2月16日 半夜外出，小於2小時裁罰10萬元，2月17日下午 2至6小時，裁罰20萬元，合計罰30萬元。

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