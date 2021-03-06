台裔吳修銘任拜登特助　預料將對抗科技巨頭

▲台裔哥倫比亞大學教授吳修銘（Tim Wu）。（圖／維基共享資源；作者：Teachout/Wu for New York，版權CC BY-SA 3.0）



文／中央社記者江今葉華盛頓5日專電

白宮宣布，台裔哥倫比亞大學教授吳修銘將加入白宮國家經濟委員會，擔任總統科技與競爭政策特別助理。吳修銘專長包括反托拉斯法，預料將對抗網路科技巨頭。

白宮今天宣布吳修銘（Tim Wu）將出任白宮國家經濟委員會，擔任總統拜登（Joe Biden）的科技與競爭政策特別助理。吳修銘的父親吳明達來自台灣，曾在2011年擔任美國聯邦貿易委員會（FTC）高階顧問的吳修銘目前是哥倫比亞大學法學教授，學術專業包括反托拉斯法、版權與電信法，對科技巨頭壟斷採鷹派立場。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在例行記者會上被問到吳修銘的人事案時表示，吳修銘在科技與競爭政策方面擁有豐富的知識與經驗，這有助於拜登的支持工薪家庭、增強中產階級與保護消費者經濟議題。

莎琪表示，拜登已經表明要著手解決包括大型科技公司在內的濫權問題，吳修銘將能協助推動這項議程，包括科技平台引發的經濟與社會挑戰、促進競爭、解決壟斷與市場力量等議題。

▲吳修銘推特發文表示很高興能加入拜登團隊。（圖／翻攝推特／@superwuster）

吳修銘則在推特中表示，很高興加入拜登白宮團隊在國家經濟委員會科技與競爭政策工作。

媒體預測，吳修銘的任命顯示拜登政府準備對亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）與谷歌（Google）等科技龍頭的規模與影響力開刀，包括與國會合作立法強化反壟斷法。