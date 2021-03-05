疫情卡大學二階甄試　這3類考生不面試改「學測+書審」

▲招聯會公布第二階段甄試防配套措施。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學招生聯合會今（5日）公布第二階段甄試兩大配套措施。招聯會說明，因疫情停班、停課，大學校系應先啟用備援試場，正常舉行甄試。若校系無備援試場，除醫、牙、中醫校系外，一般校系可啟用調整配分比例的應變方案。

今年大學個人申請將於3月23日、24日受理報名，3月31日甄選委員會將公告篩選結果，通過第一階段篩選的考生，4月14日至5月2日期間參與大學校系自辦的二階甄試。

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招聯會指出，考生若為居家檢疫或居家隔離個案、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果之個案、以及確診病例，或因為疫情不可抗拒情形滯留境外，經招聯會審核同意方可適用應變方案，包含，以學測加書審進行，取消面試筆試實作，調整占分比例，將原先採用面試筆試實作的分數均分給學測及書審。



招聯會說明，醫、牙、中醫校系招生名額受限於政府嚴格管控醫事人員，加上校系有足夠能力因應疫情變化，常委會朝維持簡章規定辦理，不取消面試筆試實作，試場調整規劃，除確診考生外，遇居家檢疫、居家隔離、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果之考生，其交通往返、應試動線、隔離試場等相關細節，中央流行疫情指揮中心同意後辦理。

針對滯留境外考生，招聯會提到，考生須於3月中旬透過原高中學校向招聯會申請適用甄試應變機制，舉證說明在甄試前無法入境參加二階甄試（面試筆試實作）的不可抗力因素，審核通過才適用應變方案。若政府部門因防疫等其他因素考量，招聯會可配合辦理。

另外，在國內因疫情無法參加二階甄試的考生，招聯會表示，需居家檢疫或隔離、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果、尚未痊癒或尚未解除隔離之確診者的個案考生，則須向各校系提出申請，經甄選會與疾管署協調進行動態勾稽確認學生的實際狀況，才符合適用條件。



另，現有41校系第二階段指定項目甄試沒有書審項目，甄選會也將進行各校系應變甄試項目調查。3月22日個人申請報繳費報名前，甄選會將在網站中開設防疫應變專區，統一公布各校系調整的應變甄試項目內容及占分比，也提醒考生同步注意報名校系之應變甄試項目並預做準備。