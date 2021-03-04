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幼齒尪謊稱買藥卻鬧失蹤　大11歲妻苦尋3個月「他躲在森林裡」

https://www.ettoday.net/news/20210303/1930097.htm?ercamp=sorted_hot_news

▲英國男子失蹤，大他11歲的老婆著急尋人。（圖／翻攝自Derbyshire Times）

記者張寧倢／編譯

英國一名40歲女子塔莉雅（Talia）與小她11歲的老公瓊斯（Joshua Jones）結婚將滿4年，兩人育有2女1子，感情和睦。然而，瓊斯12月某天卻突然向老婆說要去趟藥局，之後就再也沒有回家。塔莉雅向媒體表示，她認為瓊斯還活著，或許他現在人就在森林裡。

▲▼警方公布的監視器畫面。（圖／翻攝自Derbyshire Times）

▲警方公布拍攝到瓊斯失蹤前最後身影的監視器畫面。（圖／翻攝自Derbyshire Times）

根據《鏡報》報導，29歲的清潔工瓊斯最後一次露面是在2020年12月12日中午12時19分，在英國德比郡（Derbyshire）馬特洛克（Matlock）的森寶利連鎖超市（Sainsbury's）被監視器拍到，當時他穿著藍色牛仔褲與一件灰色外套，跟塔莉雅說要出門去趟藥局，才剛離開家不久，但從此之後已經過了2個多月，瓊斯仍杳無音訊。

塔莉雅說，最近家庭經濟狀況遭遇困難，瓊斯的車在他失蹤的前天壞掉了，他們花了600多英鎊（約新台幣2.4萬元）才通過汽車檢驗，而面對聖誕節的到來，房租繳納期限將至，還需要買孩子們的聖誕禮物與大餐，但兩人已經沒臉再伸手向家人要錢，「他離開前傳簡訊跟我說，這不是我的錯，他愛孩子們，也深深愛著我，我從沒想過他不會回家。」

塔莉雅表示，老公失蹤那天，兩人曾經發生爭執，但彼此的關係一直很好，瓊斯是因為疫情才變得更加焦慮，還曾吐露「他覺得自己被困住了」。然而，塔莉雅堅信瓊斯還活著，也許現在就躲在森林裡，因為瓊斯具有野外求生能力，兩人還曾開玩笑說要一起比賽蓋樹屋，「我覺得他只是需要一些獨處的時間，但現在我只想要他回家，我沒有生氣，甚至不會過問他這段時間的事。」

瓊斯失蹤至今，塔莉雅仍然難以適應，當2歲大的兒子指著照片要找爸爸的時候，塔莉雅感到萬分心碎，她甚至每天傳電子郵件告訴老公自己有多愛他。塔莉雅也透過媒體報導向瓊斯喊話，「如果你正在閱讀這篇文章，我很抱歉讓你覺得那天唯一的選擇就是離開，我很愛妳，我們非常想念你，請回家吧。」

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