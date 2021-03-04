清大文科男問「不讀電資會後悔」？　網勸：除非家有礦

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不讀電資會後悔？　文科男求救 網勸：除非家有礦

▲學生,讀書（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名清大大一不分系男大生，對於將來選系感到困惑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

一名就讀於清大大一不分系的男大生，因大二必須分流選系，對於文科有強烈的興趣，但清大身為電資（電機工程和資訊工程相關領域）強校，「如果文組發展不順，至少要讀個電資相關的學程留個退路給自己？又怕讀了會後悔」，不知該如何做選擇，有網友一針見血直言「家裡有礦才考慮走文組學術」。

一名清大大一生在《Dcard》發文，他表示自己靠著文組專長考上不分系，未來也有興趣繼續朝學術領域發展。即將升大二的他，最近受分流選系所苦，「不想放棄文組的興趣，但看大家都說不讀電資會後悔」，加上清大又是電資傳統強校。

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▲▼大學,畢業,科系,清大,電資,薪水。（圖／翻攝自Dcard）

▲男大生在Dcard發文求救，究竟該以未來求職為重還是興趣考量。（圖／翻攝自Dcard）

不過原PO坦言，自己平時對電資的接觸，只有電腦壞掉時，可以自己動手處理簡單的問題，對於周邊商品加減有關注研究。「如果文組發展不順，至少要讀個電資相關的學程留個退路給自己？又怕讀了會後悔」，最後落得兩頭空。

貼文一出立刻引發熱議，不少人以未來導向狂勸，「選資工專研有興趣的領域，資工起薪高選擇性廣」、「選電資，真的有興趣還是可以去修有興趣的課」、「家裡有礦才考慮走文組學術，學術界很競爭又很講血統的」。但也有人建議，「我覺得自己喜歡重要」、「電資的高薪是用美好的青春和人生換來的」。

▲▼大學,畢業,科系,清大,電資,薪水。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友們勸他還是選擇電資相關科系就讀。（圖／翻攝自Dcard）

近年來大學教育強調跨領域，大一入學時讓學生依照性向，可選修各學系課程、自由規劃學習方向，有更多時間自我探索。進入不分系就讀的學生，到了大二才會分流，選擇未來將就讀的學系，而所選之學系就是將來的畢業的學系。

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