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攜程去年營收大減49%　下半年由虧轉盈「看好疫後復甦」

▲▼大陸在線旅遊平台攜程。（圖／CFP）

▲攜程為大陸線上旅遊平台龍頭。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸線上旅遊平台「攜程」4日發布2020年財報，受疫情影響，攜程去年營收為183.27億元人民比，年減49%、淨虧損32.47億元。不過，在大陸疫情控制有成的情況下，攜程Q3、Q4的營收走向復甦，使得下半年業績由虧轉盈。

從攜程2020全年四個季度的業績來看，攜程2020年Q1、Q2飽受疫情衝擊，從Q3開始走向復甦，並實現首個季度盈利。

得益於大陸酒店和機票業務的增長、地面交通和其他國內旅行產品的持續復甦，攜程Q4的業績恢復趨勢進一步增強，營收同比降幅從第三季度的48%收窄至40 %，並且延續了Q3的盈利態勢。

攜程在財報中指出，2020年的中國國內業務保持了強勁的復甦勢頭，其中中國國內機票收入保持同比正增長；中國國內酒店GMV（Gross Merchandise Volume，成交總額）也保持同比正增長，中高星酒店預訂達到雙位數增長。

從全年來看，攜程2020年全年的住宿預訂營收71.32億元，同比下降47%；交通票務營收71.46億元，同比下降49%；度假業務營收12.41億元，同比下降73%；商旅管理業務營收8.77億元，同比下降30%。

不過，攜程2020年的全年毛利率為78%，和2019年相比僅下降1個百分點，其中，攜程2020年第四季度的毛利率達到82%。

“回看2020，是挑戰與機遇並存的一年。”

攜程集團聯合創始人、董事局主席梁建章在電話會議中表示，疫情挑戰下，攜程仍不斷進行產品創新、提升服務質量，並持續加深與行業夥伴的合作，緊抓過去一年中國市場的強勁復甦勢頭，攜程各個產品線都進一步拓展了市場份額，也為之後全球復甦時贏得更多市場份額做好準備。

攜程首席執行官孫潔指出，儘管四季度出現了行業趨勢波動和季節性不佳的情況，仍看到攜程集團的業績表現出色，「攜程國內業務在第四季度以及2021年初期持續領先行業，在國內疫情的有效控制和疫苗推廣的有序推進下，我們有信心國內市場會在2021年回到增長軌道。」

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