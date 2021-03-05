獨／辣曬「渾圓北半球+水蛇腰」！正妹麵線闆娘曝維持身材秘訣

▲正妹麵線老闆娘分享維持身材秘訣。（圖／當事人提供）

記者翁伊森、陳羿妏／採訪報導

日前有網友於臉書社團「蚵仔麵線神教」上分享嘉義某間好吃麵線，不過大家目光不是麵線，而是被正妹老闆娘美貌吸引了！對此，這名老闆娘今（5日）接受《ETtoday新聞雲》採訪，大方公布自己的三圍，更透露自己維持身材的祕訣，秀出養眼的比基尼照！

▲老闆娘工作照，吸引眾多網友朝聖。（圖／記者翁伊森翻攝）

老闆娘今年32歲、單身，三圍「30C／23.5／33.5」，而從出遊拍攝的比基尼照片中可以看到，她完美展現自己纖細的水蛇腰，火辣指數爆表。另外，她向記者透露「維持身材的祕訣」就是維持運動的習慣，因為自己的興趣就是游泳，儘管生活忙碌，平時仍會抽空運動。

▲老闆娘透露，她平時有運動習慣。（圖／當事人提供）

賣麵線之餘，老闆娘也有經營社群網站，像是臉書粉專、Instagram，可以看到她時常分享日常生活，不吝嗇與大家分享自己的美照；而她同時身兼直播主，與網友聊天互動以及銷售零食、彩妝用品等，並在直播網站累積了2萬多的粉絲。

▼老闆娘經營Instagram。（圖／翻攝網路）

▼老闆娘也是一名直播主。（圖／翻攝網路）

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