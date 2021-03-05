快訊／中選會：陳柏惟罷免案「一階審核通過」

記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案一階連署門檻達標，提案領銜人楊文元已將罷免提議書送到中選會。中選會副主委陳朝建證實，該罷免案審查結果已達法定提議人人數。陳柏惟罷免案第一階段審核通過門檻，接下來進入第二階段，連署書需蒐集2.9萬份。

▲台灣基進黨立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



陳朝建表示，楊文元先生提議罷免台中市第2選舉區立法委員陳柏惟一案，前經依法交由台中市選舉委員會查對提議人名冊後，依該會2月25日函復中選會之查對結果，符合規定之提議人人數合計3744人，已達法定提議人人數。

陳柏惟於台中市第二選區，當地人口約為29萬人，二階連署門檻需達10％，即為2.9萬人。

根據《公職人員選罷法》規定，第一階段罷免門檻惟當地人口數的1％，二階段連署門檻為10％，若二階審核通過後就進入罷免投票，罷免門檻為同意票數多於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數的1/4以上即通過罷免案。

面對罷免危機，台灣基進上月黨政辦公室召開「台灣基進 x 陳柏惟，2020成果發表暨 2021優先議題」記者會，除了發表陳柏惟與台灣基進2020入陣國會一年的努力成果，陳柏惟受訪時也相當有自信的表示「我一定會讓反對我的人非常失望」。