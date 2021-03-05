獨／正妹麵線老闆娘「三圍曝光」！目前仍單身　公布3大擇偶條件

▲嘉義正妹麵線老闆。（圖／記者翁伊森翻攝、當事人提供）

記者翁伊森、林昱萱／採訪報導

有網友日前在臉書社團「蚵仔麵線神教」分享嘉義某間好吃麵線，孰料，大家看見照片後紛紛歪樓表示，照片中的老闆娘實在太正啦！對此，這名正妹老闆娘也接受《ETtoday新聞雲》的專訪，並大方公布自己的三圍與3大擇偶條件。

老闆娘接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，自己目前32歲、單身，而她大方公布自己身高157、體重45公斤，而對於三圍她也毫不藏私，直白公布，「30C／23.5／33.5」。

另外，對於擇偶條件，老闆娘也提到，其實長相並不重要，不一定要很帥，也不一定要很有錢，重要的是願意跟自己一起打拼、三觀很重要、然後要跟自己聊得來，而她也說不會要求另一半跟自己一起賣麵線，可以在各自的領域各自努力打拼。

▲正妹麵線老闆娘公布擇偶條件。（圖／當事人提供）

此外，這張彎腰舀照片在網路上曝光之後，紛紛引起網友熱議，有不少人發起要去吃爆麵線，「把我們當成什麼人了，我明天就從台北下去吃」、「這麵線有媽媽的味道」、「原本在文化路時吃過，但麵線不是重點」、「我還不吃爆」，而老闆娘看見網友們熱情的響應後，也很開心地在臉書上轉貼新聞。

▲網友紛紛表示要前往朝聖。（圖／翻攝腸玖大腸麵線-闆娘臉書，下同）

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