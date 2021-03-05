獨／「超兇麵線」引千人暴動！一天只睡4hrs…老闆娘親曝創業辛酸

▲老闆娘彎腰盛麵線的畫面讓網友暴動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

臉書社團「蚵仔麵線神教」日前有網友分享嘉義好吃的麵線攤，不料超正的老闆娘彎腰盛麵線的「犯規照」曝光後卻馬上歪樓，網友紛紛直呼要到嘉義探訪親朋好友、順便吃好吃的大腸麵線。《ETtoday新聞雲》也獨家採訪到老闆娘本尊，她除大方公開身高、三圍等小秘密外，還向記者透露創業賣麵線背後的辛酸動機。

這家位於嘉義市中正路上的「腸玖大腸麵線攤」只從早上6點營業到中午11點，照片在臉書社團曝光後，短短4小時就吸引破千人按讚分享。老闆娘透露，自己今年32歲，目前單身、沒有男朋友，「可能我都跟弟弟一起賣麵線，大家都以為他是我老公吧！」

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▲老闆娘擁有30C的傲人上圍。（圖／當事人提供）

老闆娘大方公開自己的身材密碼，身高157公分、體重45公斤，擁有30C的傲人上圍，還有23.5cm的水蛇腰；對於自己的擇偶條件，老闆娘說，雖然過去也有人追求，但大多都興趣不合、或是話不投機，「我覺得三觀很重要，如果不合，就很難搭上線；對於男生的條件，我不太在意外表，但男生必須要勤奮、有自己想法，還要很孝順！我覺得現在很多男生都比較安於現狀，但我們做生意的，總希望事情可以越來越好，不管是在生活、或是工作上，希望可以找到一起進步的人，而不是安於現狀生活的另一半。」

談起這家姊弟共同經營的麵線攤，老闆娘說，這個小攤子已經邁入第8年，爸爸在她21歲那年就過世了，目前家裡就只有媽媽、和弟弟同住，當時為了撐起家計，自己還必須半工半讀，工作的空檔還得找時間進修；約在8年前，小4歲的弟弟想創業、想要有個生活目標，這時想起了過世奶奶的味道，因此才決定賣大腸麵線。

▲「腸玖麵線攤」今年已經邁入第8年。（圖／翻攝腸玖大腸麵線-闆娘臉書）

老闆娘說，創業之初，弟弟是向別人學習如何製作麵線底料，回來後再自己更改配方，做出奶奶的味道，麵線靈魂的大腸、魚丸、赤肉這些料都是自己一步一步研究的，雖然攤子一天只經營5小時，但背後備料的工時卻相當長，像是滷大腸可能就要用掉一整天，赤肉也是自己買豬肉回來醃，一醃就要超過24小時，姊弟倆常常忙得不可開交，自己一天更只睡4、5個小時。

除了麵線攤外，老闆娘也坦言自己還有兼差開直播，時常在網路上銷售零食、彩妝、生活用品，與粉絲互動；儘管生活忙碌，老闆娘仍會抽空運動，「我最喜歡去游泳，游泳比較舒服，全身上下都能動到，還能鍛鍊肺活量！」

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