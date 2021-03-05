刪Q罷免案一階段通過　陳柏惟：謝謝大家提供工作機會

記者林銘翰／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案第一階連署門檻達標，中選會副主委陳朝建5日證實，該罷免案審查結果已達法定提議人人數。對此，陳柏惟表示，謝謝大家提供這麼多的工作機會，大家對他的期待一定會盡全力完成，「很可惜我沒完成對我沒期待的人的期待」。

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



陳柏惟罷免案一階連署門檻達標，提案領銜人楊文元已將罷免提議書送到中選會。陳朝建5日下午證實，該罷免案審查結果已達法定提議人人數，陳柏惟罷免案第一階段審核通過門檻，接下來進入第二階段，連署書需蒐集2.9萬份。

對此，陳柏惟5日下午受訪時表示，今天是二十四節氣中的驚蟄，有一句話叫做「要做牛嘸驚沒犁通拖」，既然在驚蟄這一天春雷先響，春天也要來了，謝謝大家提供這麼多的工作機會。

陳柏惟強調，大家對他的期待一定會盡全力完成，「很可惜我沒完成對我沒期待的人的期待」，不會因為這些人影響他的目標，自己會繼續前進，也歡迎有願意到服務處交流、交換意見的人，團隊一定會在立法院與地方盡心盡力地為大家打拚。

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