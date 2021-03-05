禁台灣鳳梨中國會受傷…陳吉仲一招反制　沈富雄酸：這是在講笑話

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中國禁止台灣鳳梨進口，將衝擊我國農產品經濟。對此，農委會主委陳吉仲表示，中國此舉會引起「全球自由貿易聯盟」反制，中國則會受到傷害，因此要組成全球水果自由貿易聯盟，不過，前立委沈富雄認為，這樣的說法「很好笑」。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，中國是需要農產品，但大陸在意的是大豆、黃小玉、小米，「他們不在意水果，水果可以不吃啊」，但是陳吉仲講話口氣向孫總理講的話，像國父遺囑裡提到的「聯合世界上以平等待我是民族，共同奮鬥」，而陳吉仲卻說要組全球水果自由貿易聯盟，「這是在講笑話」。

沈富雄表示，中國這次只是牛刀小試，結果台灣吵成這樣低層次，那下次就試別的東西，看你們會怎麼吵；他認為，兩岸要長遠和平相處不容易，尤其這種隨時緊張鬥爭時候，要看遠看的大，如果將來換別的水果被制裁，那該怎麼辦，現在對岸看台灣吵成這樣，他們只會覺得「很可愛、很好玩」。

不過，沈富雄也說，現在中國不敢大出手，也不會動武，大規模經濟制裁也不會，因為他們怕連帶引起的後果難收拾。

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