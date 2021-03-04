我國禁過美蘋果...大陸暫停進鳳梨變欺負台灣　陳吉仲：那不一樣

▲陳吉仲接受電台節目談大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（4日）早接受電台節目談大陸暫停進口台灣鳳梨一事，主持人問外界質疑，為什麼現在營造出大陸要欺負台灣的氛圍？因為台灣也曾經禁止美國來的蘋果，陳吉仲表示，那是不一樣的意思，因為台灣沒有蘋果的蟲，但大陸有介殼蟲。

主持人汪潔民說，事件引發一些討論，外界甚至質疑以前台灣從美國進口蘋果，擔心有特殊的蟲，會讓台灣的農產品受影響，當年農委會的做法是在發生一批有蘋果沾染蛾卵時，是整個貨櫃退貨，同時間宣布暫停所有蘋果進口，台灣當時也是這樣做來防疫，而大陸這次發現介殼蟲沒退回只是暫停，所以兩邊根本「無差異」，為何要變成「大陸欺負台灣」氛圍？

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲說，台灣沒有蘋果的害蟲，一定是要禁掉，若沒有國內就會受影響，但介殼蟲大陸就有兩種，這是不一樣的意思，若當年台灣也有蘋果上的特殊害蟲，就不會有什麼禁掉的事。他接著說，發生大陸片面決定後，有很多似是而非的角度在攻擊農業部門，但相關處理方式，應該要把每個議題明確去了解。

陳吉仲也說，從2002年到現在，民進黨和國民黨都有分別執政過，從大陸進來到出口去的都大幅度成長，目前整個出口到大陸有20%上下，同樣外銷金額也是跟進口金額差不多，貿易上進出口是接近平衡，他認為只要不是「政治訂單」 底下的，而是市場機制底下的，就應由市場機制去決定。