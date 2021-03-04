民進黨把鳳梨技術外流？陳吉仲：可以去檢視哪些政務官跟對岸合作

▲被問技術是民進黨帶到大陸的？陳吉仲說可以去檢視所有資料。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（4日）早接受電台節目談大陸暫停進口台灣鳳梨一事，節目後有媒體問到，有報導稱大陸有台灣的金鑽鳳梨等技術其實是民進黨的人把技術帶過去？陳吉仲回應，大家可以去檢視所有資料，是非常清楚的。

大陸阻擋台灣鳳梨進口，民進黨立委陳亭妃將矛頭指向馬政府，稱馬時期將農業技術外流至大陸。而國民黨反擊，現在大陸之所以擁有金鑽鳳梨的種植技術，是民進黨籍蔡旭升里長的配偶周才娜在2015年為了創業，於是把金鑽鳳梨的種植方式帶到海南省。

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陳吉仲今日接受電台節目談大陸暫停進口台灣鳳梨一事，節目後有媒體問到，媒體報導技術早就在大陸，是民進黨很多人把技術帶過去，若是如此帶過去是多久以前？未來會有危機？陳吉仲表示，台灣農業在全世界數一數二，不諱言台灣重要水果跟水產品的技術、生產品種，都被少數人或團體帶到對岸去。陳吉仲特別強調，以鳳梨為例，研發是在本土考慮了土壤、氣候等條件，才有好品質，去看海南島也種了很多的金鑽鳳梨，但種出來的還是有很大差異在品質上。

陳吉仲接著說，農委會很多技術要確實保護，「可以去檢視以前哪些的農業主管、政務官，把相關的跟對岸合作，大家都知道，整個法規制度面，一定要確保台灣技術跟品種可以保護。」媒體追問那是國民黨時代就有？陳吉仲僅稱「各位可以去檢視所有資料，是非常清楚的。」

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