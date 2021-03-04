鳳梨一面倒銷往大陸被「養套殺」？陳吉仲：貿易進出口接近平衡

▲陳吉仲說，貿易上台灣和大陸的進出口是接近平衡。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

大陸暫停進口台灣鳳梨，農委會表示已寫信給陸方希望進一步溝通，但截至目前已5天仍得不到回應，主委陳吉仲今（4日）早接受電台節目訪問再提到，從2002年到現在，民進黨和國民黨都有分別執政過，從大陸進來到出口去的都大幅度成長，目前整個出口到大陸有20%上下，貿易上進出口是接近平衡。

主持人汪潔民表示，之前有龍膽石斑、虱目魚和觀光等問題，大陸一慣手法將市場養大，突然之間說不要了，也對付過韓國跟澳洲，總統蔡英文執政將鳳梨大量銷到大陸，難道都沒想到該國的「養套殺」？一面倒到大陸，這是台灣自己沒預測到的問題，都有前車可鑑，還要重蹈覆轍？

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陳吉仲說，外銷有賣到全世界，以去年、前年為例都風調雨順，水果豐收，價格通常不好，但這兩年水果平均價格都比往年增加成長，每公斤還增加2元，產值相對大幅度增加，去年芒果賣到韓國額外增加500公噸、香港1千多公噸，產地價維持到65至70元，外銷有在成長。陳吉仲不諱言，賣到大陸的量也有在成長，但前年賣到全世界換算成台幣達7億多，去年則是15億，成長50％，這是大陸以外市場。

▲陳吉仲接受電台節目談大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者許展溢攝）



陳吉仲也說，從2002年到現在，民進黨和國民黨都有分別執政過，從大陸進來到出口去的都大幅度成長，目前整個出口到大陸有20%上下，同樣外銷金額也是跟進口金額差不多，貿易上進出口是接近平衡，他認為只要不是「政治訂單」 底下的，而是市場機制底下的，就應由市場機制去決定。

另外，主持人也問到，《環球時報》提到惠台政策說這只是第一張骨牌，台灣無法承受一連串惡夢，若為自由貿易，大陸用這樣方式打壓，要是到時又沒公文，只是嘴巴說說，下一波還會是什麼？陳吉仲回應，在國際農產貿易，大陸持續這樣下去的，會變成兩個不一樣的區塊，議題跟政治綁在一起，貿易國家會團結在一起，近幾年大陸處理貿易上沒有一致的規範，最後傷害最大的會是大陸。

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