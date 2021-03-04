　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

前中國駐美大使張業遂：和平共處的關鍵是相互尊重

▲美國總統川普（Donald Trump）加劇了美中貿易戰。（圖／路透社）

▲美國總統拜登上任後的美中關係發展，受到關注。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

面對美國總統拜登持續對中國大陸採取強硬態度，大陸全國人大發言人、前駐美大使張業遂4日在人大會議新聞發布會上表示，中美兩國在一些問題上存在分歧是正常的，斷供、脫鈎損人害己，衝突、對抗不符合任何一方的利益。他說，和平共處的關鍵是相互尊重。

2021年大陸全國人大十三屆四次會議將於5日召開，議程包括審議政府工作報告、預算報告、十四五規劃和2035年遠景目標，以及有關香港特區選舉制度的議案等，擘劃接下來中共中央的政策方針。

▲▼大陸全國人大十三屆四次會議5日召開，發言人張業遂4日晚間主持會前記者會，回答提問（圖／取自CCTV）

▲大陸全國人大十三屆四次會議5日召開，發言人張業遂4日晚間主持會前記者會，回答提問（圖／取自CCTV）

就拜登執政下的中美關係，張業遂在回應《美聯社》提問時首先表示，2月11日，習近平主席和拜登總統通了電話。兩國元首就廣泛的議題深入交換了意見，雙方同意就中美關係和共同關心的問題保持密切聯繫。

他表示，中方一貫主張構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時堅定維護國家主權、安全和發展利益。

張業遂說，和平共處的關鍵是相互尊重，包括尊重彼此歷史文化傳統，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各自選擇的政治制度和發展道路，尊重不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則。他列舉，兩國在氣候變化、抗疫、促進世界經濟復甦和維護地區和平穩定等廣泛領域，擁有重要的共同利益。

值得注意的是，當地時間3日，美國總統拜登發布任內第一份國家安全戰略指南，提出將支持台灣這個主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴，表示這符合美國長期承諾。

繼美國國務卿布林肯在首場外交政策演說，將抗中列入8大優先工作後，據《中央社》報導，這份指南還提到，中國大陸已變得過於自信，也是唯一有能力結合經濟、外交、軍事與技術能力，以對穩定和開放國際社會提出持續挑戰的競爭對手。報告中並對如何抗衡陸方的行為、挑戰、阻止其對民主和繁榮的侵略威脅，列出因應做法。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
福原愛早知被偷拍！日媒「點出關鍵」　震驚台灣反應
台中男深夜花圃性侵！目擊者以為野戰　看下一幕傻眼：喂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

15歲男脖子長腫包！「以為是痘痘」吃藥反狂長大　就醫竟是鼻咽癌

中國無償援助疫苗打外交？　人大發言人駁：為保護更多人生命安全

前中國駐美大使張業遂：和平共處的關鍵是相互尊重

落實「愛國者治港」　陸人大：香港選舉制度需要與時俱進

快訊／陸出手改香港選制！　人大召開前夕增排「香港議案」

中國是21世紀最大考驗？　汪文斌酸美：搞小圈子不得人心沒出路

陸培養台籍網紅當樣板　陸委會：如危害國家安全依法處理

兩會登場將通過《國家統一法》？　各界聚焦《反分裂法》升級版

仿日排除陸「肛拭子」？　陸委會：透過既有溝通機制向對岸反應

妻子與丈夫吵架後手指痙攣成「雞爪」　醫生：氣到中毒了

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

快救駕！喵星人回窩睡覺困門口　被「豐滿卡撐」出賣...網：吃太好

男遺失手機靠GPS追蹤7分鐘尋獲　阿姨詭辯「在廁所看到」遭警戳謊

林子閎暴瘦10公斤..避談「分手四葉草」　楊宇騰救火「我在這裡♥」直接親下去！

15歲男脖子長腫包！「以為是痘痘」吃藥反狂長大　就醫竟是鼻咽癌

中國無償援助疫苗打外交？　人大發言人駁：為保護更多人生命安全

前中國駐美大使張業遂：和平共處的關鍵是相互尊重

落實「愛國者治港」　陸人大：香港選舉制度需要與時俱進

快訊／陸出手改香港選制！　人大召開前夕增排「香港議案」

中國是21世紀最大考驗？　汪文斌酸美：搞小圈子不得人心沒出路

陸培養台籍網紅當樣板　陸委會：如危害國家安全依法處理

兩會登場將通過《國家統一法》？　各界聚焦《反分裂法》升級版

仿日排除陸「肛拭子」？　陸委會：透過既有溝通機制向對岸反應

妻子與丈夫吵架後手指痙攣成「雞爪」　醫生：氣到中毒了

輔大克國體中止5連敗連兩季無緣4強　最終戰拚台師大

國中弟夾30元滷味！老闆嫌麻煩「1理由」拒賣：成本都不夠　網戰翻

Selina曬「珍貴手寫詩」回憶爺爺！淚喊：他不在，誰能解釋給我聽

媽媽小三情史挨酸…向女兒侯佩岑道歉！她淚崩緊抱：妳盡全力保護我

健行復活大勝台師大連6季進四強　度過6年最大難關

張信哲英國開唱喊卡！　「8個月零工作」負面情緒爆棚

開風帆環球遠航！西班牙海軍現身關島　聯合日艦演練

韓男模「單親領救助金」遭排擠　深夜聽爸啜泣…自責告白逼哭全場

大咖男神放飯和工作人員一起吃　林心如路過認不出他

「油痘肌」用錯保養直接大爆痘！皮膚科醫師親推5款　連保濕也做足

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大陸熱門新聞

20歲兒子背後環抱母親！邪惡說：妳身材真好

陸改香港選制　人大增排香港議案

台籍網紅配合統戰？　陸委會：如違規依法處理

15歲男脖子長腫包　就醫是鼻咽癌

Avatarify爆紅7天！大陸火速封殺

陸全國政協工作報告　未提一國兩制

北斗衛星定位　手機沒收訊也能用

「神秘陶罐」重現天日...專家一看大驚

港人接種疫苗後死亡！　專家揭死因

張業遂：中美和平共處關鍵是相互尊重

中國無償援助疫苗打外交？人大發言人反駁

公公剛過世！她懷孕報喜　婆婆逼墮胎：否則離婚

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

陸人大：香港選制需要與時俱進

更多熱門

相關新聞

增軍費？　人大：中國不威脅任何國家

增軍費？　人大：中國不威脅任何國家

大陸全國人大十三屆四次會議5日召開前夕，面對外界關注中共軍費增長議題，人大發言人張業遂強調，中國的國防開支是公開透明的，總體與國家經濟發展水准相協調。他還說，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，加强國防建設不針對、不威脅任何國家。

陸人大：香港選制需要與時俱進

陸人大：香港選制需要與時俱進

陸改香港選制　人大增排香港議案

陸改香港選制　人大增排香港議案

中國是21世紀最大考驗？汪文斌1句酸美國

中國是21世紀最大考驗？汪文斌1句酸美國

台籍網紅配合統戰？　陸委會：如違規依法處理

台籍網紅配合統戰？　陸委會：如違規依法處理

關鍵字：

2021兩會2021大陸兩會兩會政協人大中美美國拜登北京大陸中國張業遂

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

結婚2年沒懷孕！醫「1指內診」她狂喊痛：沒進去那麼深

福原愛「啊～」餵食高帥男！

福原愛還原「過夜現場」不認出軌！　喊話江宏傑：夫妻共同面對

男女過夜不發生關係機率多大？網曝1關鍵

哪個名人外遇最震撼？鄉民狂推他：超猛

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

快訊／威力彩9.2億頭獎「1注獨得」　獎落這縣市

穗珍中斷活動(G)I-DLE改五人！

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

快訊／北部深夜一晃！22:24發生規模4.7「極淺層地震」

台中男深夜花圃性侵！目擊者以為野戰：喂

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面