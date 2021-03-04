前中國駐美大使張業遂：和平共處的關鍵是相互尊重

▲美國總統拜登上任後的美中關係發展，受到關注。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

面對美國總統拜登持續對中國大陸採取強硬態度，大陸全國人大發言人、前駐美大使張業遂4日在人大會議新聞發布會上表示，中美兩國在一些問題上存在分歧是正常的，斷供、脫鈎損人害己，衝突、對抗不符合任何一方的利益。他說，和平共處的關鍵是相互尊重。

2021年大陸全國人大十三屆四次會議將於5日召開，議程包括審議政府工作報告、預算報告、十四五規劃和2035年遠景目標，以及有關香港特區選舉制度的議案等，擘劃接下來中共中央的政策方針。





▲大陸全國人大十三屆四次會議5日召開，發言人張業遂4日晚間主持會前記者會，回答提問（圖／取自CCTV）

就拜登執政下的中美關係，張業遂在回應《美聯社》提問時首先表示，2月11日，習近平主席和拜登總統通了電話。兩國元首就廣泛的議題深入交換了意見，雙方同意就中美關係和共同關心的問題保持密切聯繫。

他表示，中方一貫主張構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，同時堅定維護國家主權、安全和發展利益。

張業遂說，和平共處的關鍵是相互尊重，包括尊重彼此歷史文化傳統，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各自選擇的政治制度和發展道路，尊重不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則。他列舉，兩國在氣候變化、抗疫、促進世界經濟復甦和維護地區和平穩定等廣泛領域，擁有重要的共同利益。

值得注意的是，當地時間3日，美國總統拜登發布任內第一份國家安全戰略指南，提出將支持台灣這個主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴，表示這符合美國長期承諾。

繼美國國務卿布林肯在首場外交政策演說，將抗中列入8大優先工作後，據《中央社》報導，這份指南還提到，中國大陸已變得過於自信，也是唯一有能力結合經濟、外交、軍事與技術能力，以對穩定和開放國際社會提出持續挑戰的競爭對手。報告中並對如何抗衡陸方的行為、挑戰、阻止其對民主和繁榮的侵略威脅，列出因應做法。

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