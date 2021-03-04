落實「愛國者治港」　陸人大：香港選舉制度需要與時俱進

▲外界推估中共出手「完善」香港選制，內容將涉及特首產生、立法會席次等。（圖／香港立法會）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大十三屆四次會議5日召開前夕，新增審議有關完善香港選制的議案，引發關注。對此，大陸全國人大會議發言人張業遂4日晚間說，近年來的情況表明，香港特別行政區選舉制度，需要與時俱進，做出完善，為全面準確貫徹「一國兩制方針」，全面落實「愛國者治港」原則，提供健全的制度保障。

張業遂首先強調，香港特別行政區的選舉制度，是特別行政區政治體制的重要組成部分。他表示，大陸全國人民代表大會作爲最高國家權力機關，行使憲法和基本法賦予的職權，從憲制層面對香港特別行政區選舉制度作出決定，既是全國人民代表大會的權力，也是全國人民代表大會的責任。

對於具體修改內容，他表示，「請予以關注後續會議的情況」。

▲大陸全國人大十三屆四次會議5日召開，發言人張業遂4日晚間主持會前記者會，回答提問（圖／取自CCTV）

綜合先前港媒推估，由於2019年香港區議會選舉由泛民派獲勝，中共可能取消行政長官選舉委員會內區議會117席的選舉資格，和修改部分立法會議席等。

事實上，由於去年大陸全國兩會在無預警情況下，增加議程通過《港版國安法》決定草案，今年兩會開幕前夕，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍在多個場合強調「愛國者治港」，讓今年是否也「臨時增加」香港議程備受注目。

根據3日官方公布資訊，十三届全國人大四次會議的議程是：審議政府工作報告；審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案；審查2020年國民經濟和社會發展計畫執行情况與2021年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2021年國民經濟和社會發展計畫草案；審查2020年中央和地方預算執行情况與2021年中央和地方預算草案的報告、2021年中央和地方預算草案等。

4日晚間，大陸官媒《新華社》報導更新人大議程，新稱「審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）的議案》。」

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