　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／陸出手改香港選制！　人大召開前夕增排「香港議案」

▲▼香港立法會。（圖／香港立法會）

▲中共將出手完善香港選舉制度。圖為香港立法會。（圖／香港立法會）

記者陳政錄／北京報導

繼今日發布的2021年大陸全國政協工作報告，將「愛國者治港」理念寫入後，據《新華社》報導，5日開幕的大陸全國人大十三屆四次會議，確定將新增審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）的議案》。此前外界預估，修改內容將包括香港特首產生、立法會席次等。

在此之前，十三屆全國人大四次會議議程並無香港議案公布。

▲▼2020,兩會,人大,閉幕,港版國安法,票數。（圖／記者任以芳攝）

▲2020年大陸全國兩會召開期間，人大表決通過《港版國安法》決定草案。（圖／記者任以芳攝）

根據3日時公布的議程，十三屆全國人大四次會議的議程是：審議政府工作報告；審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案；審查2020年國民經濟和社會發展計畫執行情况與2021年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2021年國民經濟和社會發展計畫草案；審查2020年中央和地方預算執行情况與2021年中央和地方預算草案的報告、2021年中央和地方預算草案等。

4日晚間，官媒《新華社》報導更新人大議程，新稱「審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）的議案》。」

事實上，由於去年大陸全國兩會在無預警情況下，增加議程通過《港版國安法》，今年兩會開幕前夕，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍在多個場合強調「愛國者治港」，讓今年是否也「臨時增加」香港議程備受注目

在此之前，大陸全國政協3日召開新聞發布會，發言人郭衛民對相關議題回應稱，我們認為「愛國者治港」是「一國兩制」方針的應有之義和核心要義。他說，無論是制定實施香港國安法，還是完善特別行政區選舉制度，都是為了堅持和完善「一國兩制」，確保「一國兩制」實踐沿著正確的方向行穩致遠。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼將於3月5日上午召開的大陸全國人大十三屆四次會議，4日晚間公布新版本議程。（圖／新華社）

▲▼將於3月5日上午召開的大陸全國人大十三屆四次會議，4日晚間公布新版本議程。（圖／新華社）

ET快訊
台中男深夜花圃性侵！目擊者以為野戰　看下一幕傻眼：喂
快訊／紐西蘭正式警告7.3強震「海嘯要來了」　籲民眾快往高處
嘉義驚見正妹老闆　彎腰舀「大碗公麵線」網嗨了
北部深夜一晃！22:24發生規模4.7「極淺層地震」
江宏傑喊話福原愛「對妳的愛不變」　台男看完崩潰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

落實「愛國者治港」　陸人大：香港選舉制度需要與時俱進

快訊／陸出手改香港選制！　人大召開前夕增排「香港議案」

中國是21世紀最大考驗？　汪文斌酸美：搞小圈子不得人心沒出路

陸培養台籍網紅當樣板　陸委會：如危害國家安全依法處理

兩會登場將通過《國家統一法》？　各界聚焦《反分裂法》升級版

仿日排除陸「肛拭子」？　陸委會：透過既有溝通機制向對岸反應

妻子與丈夫吵架後手指痙攣成「雞爪」　醫生：氣到中毒了

陸紀念辛亥革命110週年　陸委會呼籲「拒統戰活動」

20歲兒子背後環抱母親！眼神邪惡「妳身材真好」　她崩潰PO文求救

「肛篩」太嚇人！陸同意南韓旅客「自己挖」替代「直接來」

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

落實「愛國者治港」　陸人大：香港選舉制度需要與時俱進

快訊／陸出手改香港選制！　人大召開前夕增排「香港議案」

中國是21世紀最大考驗？　汪文斌酸美：搞小圈子不得人心沒出路

陸培養台籍網紅當樣板　陸委會：如危害國家安全依法處理

兩會登場將通過《國家統一法》？　各界聚焦《反分裂法》升級版

仿日排除陸「肛拭子」？　陸委會：透過既有溝通機制向對岸反應

妻子與丈夫吵架後手指痙攣成「雞爪」　醫生：氣到中毒了

陸紀念辛亥革命110週年　陸委會呼籲「拒統戰活動」

20歲兒子背後環抱母親！眼神邪惡「妳身材真好」　她崩潰PO文求救

「肛篩」太嚇人！陸同意南韓旅客「自己挖」替代「直接來」

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵「都在看鏡頭」…震驚台灣反應

正妹畫家「炸美胸」搭旋轉木馬！　F級雙球夾桿子…男粉全暴動

桃園市12區農會完成改選理監事　當選名單出爐

北市運將限量福利　價值7千健檢「免費開送」！今天開放報名

不管新球彈性好壞　高國輝：打紮實就對了

總是心好累？5個「壞習慣」快戒掉，讓焦慮感不藥而癒

瑞芳古蹟「水圳橋」遭亂爬破壞　里長「懸賞13000元」網路緝凶

複製上季對戰戲碼　陳俊秀砲轟好友李振昌：不小心的

快訊／紐西蘭正式警告「海嘯要來了」　呼籲民眾盡快往高處避難！

再刷新個人最快球速　曾峻岳飆151有嚇到

大陸熱門新聞

20歲兒子背後環抱母親！邪惡說：妳身材真好

陸全國政協工作報告　未提一國兩制

Avatarify爆紅7天！大陸火速封殺

公公剛過世！她懷孕報喜　婆婆逼墮胎：否則離婚

訂單備註「幫帶一瓶水」！機警外送員報警救命

床上想前男友　男打女友反被揍到哭

「神秘陶罐」重現天日...專家一看大驚

北斗衛星定位　手機沒收訊也能用

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

陸學者：自認台灣人不等於台獨！

美國人對中好感度創新低！　陸政協回應

港人接種疫苗後死亡！　專家揭死因

明朝滅亡後「錦衣衛」都去哪了？

更多熱門

相關新聞

陸人大：香港選制需要與時俱進

陸人大：香港選制需要與時俱進

大陸全國人大十三屆四次會議5日召開前夕，新增審議有關完善香港選制的議案，引發關注。對此，大陸全國人大會議發言人張業遂4日晚間說，近年來的情況表明，香港特別行政區選舉制度，需要與時俱進，做出完善，為全面準確貫徹「一國兩制方針」，全面落實「愛國者治港」原則，提供健全的制度保障。

《國家統一法》將過？專家曝可能

《國家統一法》將過？專家曝可能

陸2021政協報告　寫入愛國者治港

陸2021政協報告　寫入愛國者治港

陸政協會議開幕式 手語版「義勇軍進行曲」首度全球直播

陸政協會議開幕式 手語版「義勇軍進行曲」首度全球直播

香港首度被「經濟自由度指數」剔除評級

香港首度被「經濟自由度指數」剔除評級

關鍵字：

2021兩會2021大陸兩會兩會政協人大香港一國兩制愛國者治港香港選制立法會港區國安法港版國安法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛「啊～」餵食高帥男！

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

福原愛還原「過夜現場」不認出軌！　喊話江宏傑：夫妻共同面對

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

更多

最夯影音

更多
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面