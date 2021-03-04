快訊／陸出手改香港選制！　人大召開前夕增排「香港議案」

▲中共將出手完善香港選舉制度。圖為香港立法會。（圖／香港立法會）

記者陳政錄／北京報導

繼今日發布的2021年大陸全國政協工作報告，將「愛國者治港」理念寫入後，據《新華社》報導，5日開幕的大陸全國人大十三屆四次會議，確定將新增審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）的議案》。此前外界預估，修改內容將包括香港特首產生、立法會席次等。

在此之前，十三屆全國人大四次會議議程並無香港議案公布。

▲2020年大陸全國兩會召開期間，人大表決通過《港版國安法》決定草案。（圖／記者任以芳攝）

根據3日時公布的議程，十三屆全國人大四次會議的議程是：審議政府工作報告；審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案；審查2020年國民經濟和社會發展計畫執行情况與2021年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2021年國民經濟和社會發展計畫草案；審查2020年中央和地方預算執行情况與2021年中央和地方預算草案的報告、2021年中央和地方預算草案等。

4日晚間，官媒《新華社》報導更新人大議程，新稱「審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）的議案》。」

事實上，由於去年大陸全國兩會在無預警情況下，增加議程通過《港版國安法》，今年兩會開幕前夕，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍在多個場合強調「愛國者治港」，讓今年是否也「臨時增加」香港議程備受注目

在此之前，大陸全國政協3日召開新聞發布會，發言人郭衛民對相關議題回應稱，我們認為「愛國者治港」是「一國兩制」方針的應有之義和核心要義。他說，無論是制定實施香港國安法，還是完善特別行政區選舉制度，都是為了堅持和完善「一國兩制」，確保「一國兩制」實踐沿著正確的方向行穩致遠。

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▼將於3月5日上午召開的大陸全國人大十三屆四次會議，4日晚間公布新版本議程。（圖／新華社）