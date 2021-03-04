陸培養台籍網紅當樣板　陸委會：如危害國家安全依法處理

▲大陸網紅產業興盛，吸引不少台籍網紅赴陸發展。（示意圖／視覺中國）

記者任以芳／台北報導

針對國安單位調查顯示，大陸運用網紅產業調整對台「認知作戰」，國台辦今（4日）反駁，這是民進黨害怕台灣民眾了解大陸的真實情況，才進行惡意操作。對此，陸委會發言人邱垂正下午指出，「國台辦說法是一種扭曲說法。」未來，台灣政府將密切關注中共運用新媒體對台統戰宣傳，如有違法情事，將依法處理。

據《中央社》報導，國安單位指出，大陸近期調整對台認知作戰，運用網紅文化和電商平台商機，加上疫情影響兩岸交流，大陸擴大籌辦網紅、電商直播主培訓活動，以新媒體作為統戰宣傳管道。國台辦今也回應，這是民進黨出於一黨之私，害怕兩岸同胞近走好，害怕台灣民眾了解大陸的真實情況，損害台灣青年獲得更多好發展機遇的正當權益和利益福祉。

對此，陸委會發言人邱垂正指出，「國台辦說法是一種扭曲說法。」中共近年來積極透過網路新媒體平台，推動他的大外宣，以鋭實力滲透世界各主要國，一貫的政治操弄和圖謀，舉世皆知。

邱垂正說，「大陸近期刻意培養部分台籍網紅作為宣傳樣板，對於台灣新世代進行統戰，企圖製造台灣社會紛爭、分化對立。」面對這樣的統戰手法，台灣社會輿論以及台灣人民的認知都非常清晰。

最後，邱垂正強調，「呼籲國人，不該配合中共對台進行統戰宣傳或是附和中共對台政治立場。」未來，政府將持續關注，中共運用新媒體對台統戰宣傳。假如有散佈假消息，對台國家安全、政治社會制度帶來危害的違法情事，將依法處理。