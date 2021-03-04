解放軍費年年增　人大發言人：中國不威脅任何國家

▲中共解放軍閱兵。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大十三屆四次會議5日召開前夕，面對外界關注中共軍費增長議題，人大發言人張業遂強調，中國的國防開支是公開透明的，總體與國家經濟發展水准相協調。他還說，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，加强國防建設不針對、不威脅任何國家。

每年大陸全國人大召開，除發表政府工作報告外，由財政部預算報告揭示的國防預算亦受到關注。回顧過去5年，中共解放軍費增幅分別為7.6% 、7%、8.1%、7.5%和6.6%，其中2020年在新冠肺炎疫情肆虐的背景下，增幅降為6.6%，低於預期增長目標。

▲大陸全國人大十三屆四次會議5日召開，發言人張業遂4日晚間主持會前記者會，回答提問（圖／取自CCTV）

隨今年中國大陸經濟自疫後復甦，國產航母「山東號」交接入列後陸續執行軍事演訓任務、殲20戰機等先進裝備列裝部隊，面對外媒提問今年國防支出會不會大幅增長，軍力發展是否對其他國家構成威脅時，張業遂做出如上表示。

張業遂指出，中國保持國防開支適度穩定增長，是維護國家主權、安全、發展利益，履行國際責任義務，適應中國特色軍事變革的需要。

他還說，國防開支是公開透明的。中國2007年參加了《聯合國軍費透明制度》，每年都向聯合國提交上一財政年度國防開支的基本數據。

對於「中國威脅論」，張業遂表示，衡量一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵要看這個國家奉行什麼樣的國防政策。「中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，加强國防建設不針對、不威脅任何國家。」

對於歷年軍費變化，大陸國防部發言人吳謙曾解釋，國防費用看起來總額不少，但一是地緣戰略環境複雜，「尚未實現完全統一」，維護國家主權安全的任務很重；二是大陸正在並希望履行更多的國際責任和義務。

回歸2021年全國人大會議舉辦，張業遂說，這次大會會期7天，將於3月5日上午開幕，11日下午閉幕。共安排3次全體會議。

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