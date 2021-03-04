中國是21世紀最大考驗？　汪文斌酸美：搞小圈子不得人心沒出路

▲中美關係。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在當地時間3日表示，美中關係是「21世紀最大地緣政治考驗」；另外他還提及香港、新疆等人權問題。對此，中國外交部發言人汪文斌今（4）日回應酸說，全球化的時代裡，美國拉幫結派搞針對特定國家的「小圈子」不得人心、沒有出路。

汪文斌在記者會上表示，中國堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是個別國家為維護自身霸權所定義的秩序，他狂酸美國，在全球化時代，以意識形態劃線，拉幫結派，拉幫結派搞針對特定國家的小圈子不得人心，而且沒有出路。

他認為，中美歷史、文化、制度都不同，雙方難免會有分歧，但關鍵是要相互尊重、平等對待，以建設性的方式妥善加以控管和處理，以此實現雙贏、共贏，「對話總比對立好，合作總比對抗強」。

另外針對香港、新疆等問題，汪文斌重申中方的立場是一貫且明確的，並強調中方不希望和美方起衝突或對抗，呼籲美方客觀理性看待兩國關係，順應時代潮流，摒棄陳舊過時的零和思維，採取理性務實的對華政策，按照兩國元首通話精神，推動中美關係重回正軌，更好造福兩國和世界人民。

事實上，布林肯稍早說，許多國家都對美國構成嚴重挑戰，包括俄羅斯、伊朗及北韓等，但中國是唯一擁有足夠經濟、外交、軍事和科技實力，能夠嚴重挑戰「穩定、開放國際秩序，所有美國所期望看到令世界運轉的規則、價值和關係」的國家。因此把中國列為「21世紀最大地緣政治考驗」。

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